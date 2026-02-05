Bad Bunny x NFL: precios y dónde comprar la colección exclusiva de ropa rumbo al Super Bowl LX

El talento de Bad Bunny lo llevará a los libros de historia como el primer cantante latino en protagonizar el show de medio tiempo del Super Bowl LX. Sin embargo, su impacto no se limita a la música ni al escenario. El artista puertorriqueño sorprendió al anunciar una colaboración oficial con la NFL que pocos imaginaban, pero que ahora muchos consideran imprescindible para el clóset.

Se trata de la colección Sapo Concho, una línea de ropa y accesorios que combina el universo creativo de Bad Bunny con la estética del futbol americano, en una apuesta que va más allá del merchandising tradicional del Super Bowl.

¿Qué es la colección Sapo Concho de Bad Bunny con la NFL?

La colección está protagonizada por Concho, un personaje inspirado en el sapo concho, una especie endémica de Puerto Rico que se encuentra en peligro de extinción. Este símbolo no es casual para Bad Bunny representa identidad y conexión con sus raíces, temas que ha defendido a lo largo de su carrera.

Concho apareció originalmente en el cortometraje Debí Tirar Más Fotos, y ahora da el salto a la moda deportiva global como el rostro de una colección que busca contar una historia, no solo vender productos. Según el propio artista, el objetivo es que cada prenda “tenga un mensaje y un pedazo de Puerto Rico”, incluso dentro de un evento tan masivo como el Super Bowl.

Una cápsula que marca el camino al Super Bowl LX

La colección Sapo Concho x NFL salió a la venta el 24 de enero de 2026, pero por ahora solo está disponible la primera cápsula. Esta primera entrega incluye playeras, gorras, accesorios y piezas básicas que combinan el estilo urbano característico de Bad Bunny con elementos gráficos del Super Bowl LX y la NFL.

La expectativa creció aún más luego de confirmarse que habrá una segunda cápsula, llamada Super Bowl Collection, que se lanzará el 8 de febrero de 2026, el mismo día del partido. De acuerdo con reportes oficiales, esta edición incluirá prendas aún más exclusivas e incluso unos tenis de edición limitada, lo que ha encendido las alertas entre coleccionistas y fans.

¿Cuánto cuesta la colección Sapo Concho de Bad Bunny?

Los precios ya están disponibles en los sitios oficiales de venta y han generado conversación en redes sociales. La colección abarca distintos rangos para llegar a públicos diversos:

Llaveros: desde 40 dólares (aproximadamente 687 pesos mexicanos)

desde 40 dólares (aproximadamente 687 pesos mexicanos) Playeras: alrededor de 55 dólares (945 pesos)

alrededor de 55 dólares (945 pesos) Gorras: desde 60 dólares (1,030 pesos)

desde 60 dólares (1,030 pesos) Sudadera: desde 101 dólares (1,764 pesos)

Las prendas están disponibles en preventa a través de NFLShop.com, Fanatics.com, NewEraCap.com y elsupertazon.com, y todo apunta a que varias piezas podrían agotarse antes del día del Super Bowl.

Bad Bunny y su visión rumbo al medio tiempo

Durante la conferencia de prensa previa al Super Bowl LX, Bad Bunny adelantó que su presentación será “una celebración de la cultura latina en un escenario global”. Sin revelar detalles específicos del show, aseguró que habrá referencias claras a Puerto Rico, colaboraciones especiales y una narrativa visual que conectará con su música y su identidad.

El cantante también destacó la importancia de que la NFL haya apostado por una colaboración creativa que no se limite al espectáculo deportivo, sino que permita visibilizar otras culturas dentro del evento más visto del año.

¿Dónde y cuándo ver el Super Bowl LX en México?

El Super Bowl LX se disputará en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California. El kickoff en México está programado alrededor de las 17:00 horas (tiempo del centro) el 8 de febrero de 2026.

Bad Bunny durante la conferencia de la NFL. AFP vía Getty

En territorio mexicano, el partido podrá verse a través de Azteca Deportes, ya sea por Azteca 7, su aplicación oficial o su sitio web, donde también se espera una cobertura especial del show de medio tiempo protagonizado por Bad Bunny.

AAAT*