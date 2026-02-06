Antes de ser actor, Hugh Jackman fue el payasito Coco; aquí las fotos

Antes de convertirse en una de las figuras más reconocidas del cine internacional, Hugh Jackman tuvo un empleo muy distinto al que hoy define su trayectoria artística. El actor australiano trabajó como payaso infantil en fiestas de cumpleaños.

La anécdota ha sido relatada por el propio Jackman en distintas entrevistas a lo largo de los años. En ellas, el actor ha explicado que esta experiencia ocurrió antes de su formación actoral formal y mucho antes de alcanzar reconocimiento internacional.

El actor australiano ha descrito este empleo como uno de los más incómodos y fallidos de su vida profesional.

El testimonio ha cobrado relevancia porque contrasta con la imagen actual del actor, conocido por su disciplina artística y versatilidad escénica. Esta historia evidencia un periodo poco conocido de Jackman, marcado por la necesidad económica.

El trabajo de Hugh Jackman antes de dedicarse a la actuación

Hugh Jackman ha contado que el trabajo surgió de manera informal, sin preparación ni experiencia previa. En entrevistas, explicó que junto a un amigo aceptó animar fiestas infantiles sin contar con habilidades específicas para entretener a niños, más allá de un disfraz alquilado.

“Literalmente alquilé un disfraz de payaso, y junto a un amigo, Stan, nos dedicamos a las fiestas de cumpleaños, sin tener ninguna habilidad en absoluto”, relató Jackman en declaraciones recogidas por medios internacionales, subrayando la falta de técnica y estructura en aquellos espectáculos improvisados.

El actor señaló que el proyecto funcionaba bajo ciertas condiciones, aunque no especifico cuales. La falta de preparación se hacía evidente cuando el público no respondía como se esperaba, generando situaciones incómodas en las fiestas, que terminaron por evidenciar que ese no era un camino viable a largo plazo.

Cómo terminó Hugh Jackman animando fiestas infantiles

El episodio que lo llevó a renunciar como payaso

El episodio que marcó el final de esa etapa ocurrió durante una fiesta con niños mayores, un público distinto al que Jackman estaba acostumbrado. Según su propio relato, el cambio de edad de la audiencia provocó una reacción adversa que rápidamente escaló.

“Siempre supe que me descubrirían, y este niño lo hizo. Gritó a su mamá: ‘¡Mamá, este payaso es un desastre!’”, r ecordó el actor, describiendo el momento exacto en que perdió el control del espectáculo.

La situación se tornó caótica cuando los niños comenzaron a burlarse y lanzar objetos. “Terminé con los niños lanzándome huevos y pisoteándome. Fue patético. Realmente fue un desastre”, declaró Jackman, dejando claro que aquella experiencia fue determinante para abandonar definitivamente ese empleo.

Con el paso de los años, Jackman ha retomado esta historia en distintos espacios mediáticos, generalmente con tono descriptivo y sin dramatización. En una entrevista de 2018, explicó que el espectáculo solo resultaba funcional con niños en edad preescolar.

“En una fiesta de tres años, era el mejor. Podían treparme, hacer malabares con cualquier cosa, pero nada más allá de eso”, afirmó, reconociendo que sus recursos eran limitados y que no contaba con habilidades como globoflexia o trucos de magia.

Del fracaso temprano al reconocimiento global

Años después de aquella experiencia, Jackman ingresó formalmente al mundo de la actuación y construyó una carrera sólida en teatro, cine y musicales. Su proyección internacional llegó tras interpretar a Wolverine en la saga cinematográfica de Marvel, papel que lo colocó en el centro de la industria.

El contraste entre aquel empleo como payaso y su posterior reconocimiento ha sido utilizado por el propio actor como ejemplo de perseverancia. La historia se resignificó en 2026, cuando compartió en su cuenta de X una fotografía caracterizado como “Coco, el payaso”.