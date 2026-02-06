Quién es Domhnall Gleeson, el actor que acompaña a Taylor Swift en nuevo video de "Opalite"

Taylor Swift lo volvió a hacer. La mañana de este estreno, “Opalite” apareció como un regalo para los fans con un video musical lleno de simbolismos, humor y referencias ocultas que invitan a verlo más de una vez.

Taylor interpreta a una mujer solitaria, emocionalmente vinculada a su mascota-roca, mientras que Domhnall Gleeson encarna a un hombre igual de aislado, pero en una relación sorprendentemente seria con su mascota-cactus. Todo cambia cuando entra en escena un spray mágico llamado Opalite, presentado nada menos que por Cillian Murphy, con una sonrisa digna de un infomercial noventero. A partir de ahí, el destino hace lo suyo y la historia se transforma en un romance improbable, tierno y profundamente humano.

Todas las celebridades que aparecen en el video de "Opalite"

El video también funciona como un guiño directo al universo de The Graham Norton Show. Entre los cameos destacan Greta Lee, Jodie Turner-Smith, Lewis Capaldi y el propio Graham Norton, quienes no están ahí por casualidad. Todos compartieron sofá con Taylor Swift en el programa el 3 de octubre de 2025, y ahora regresan como parte de este pequeño universo cinematográfico.

El resultado es un video que mezcla cultura pop, comedia británica y el sello narrativo de Taylor Swift, pensado para una audiencia que disfruta tanto la música como las historias detrás de ella.

Taylor Swift en Opalite

¿De dónde salió la idea de “Opalite”?

Taylor reveló en Instagram que la idea nació durante la promoción de The Life of a Showgirl. En plena entrevista, Domhnall Gleeson bromeó con la posibilidad de aparecer en uno de sus videos musicales. Lejos de quedarse en una ocurrencia, Taylor tomó el comentario como punto de partida y, apenas una semana después, el sueño se había vuelto realidad.

La única condición fue clara: todos los invitados del programa debían participar, incluido Graham Norton. “Como un trabajo en equipo de la escuela, pero entre adultos y sin que sea obligatorio”, explicó Swift.

Taylor Swift en Opalite

¿Qué significa "Opalite" de Taylor Swift?

El título del tema no es accidental. Taylor ha declarado en múltiples ocasiones su fascinación por los ópalos, y aquí aparece un detalle que encendió a los swifties: el ópalo es la piedra de nacimiento de Travis Kelce. Sin embargo, la opalita no es un ópalo natural, sino una variante o simulante creada por el ser humano.

Para Taylor, la felicidad no siempre ocurre de forma espontánea; muchas veces se construye, se elige y se defiende. El amor no siempre cae del cielo: a veces se fabrica con intención. El cierre del video lo resume todo:

Nunca conocí a nadie como tú… tuviste que hacer tu propio sol, pero ahora el cielo es opalite.

Taylor Swift en Opalite

Quién es Domhnall Gleeson y por qué importa su presencia

Para parte del público mexicano, Domhnall Gleeson puede resultar familiar sin que siempre se recuerde su nombre. Nacido en Irlanda, es hijo del reconocido actor Brendan Gleeson, pero ha construido una carrera sólida por mérito propio.

Ha participado en franquicias globales como Star Wars (en el papel del General Hux), fue Bill Weasley en Harry Potter y protagonizó cintas aclamadas como Ex Machina, About Time, Brooklyn y The Revenant. También ha destacado en televisión con proyectos como The Patient y Frank of Ireland.

Domhnall Gleeson en Harry Potter

Cómo ver el video de "Opalite" en México

Por ahora, el video musical de “Opalite” está disponible únicamente en Apple Music y Spotify, ambos con suscripción. Los enlaces oficiales se encuentran en el sitio web de Taylor Swift.

¿Y YouTube? Sí llegará, pero habrá que esperar un poco. El estreno está programado para el domingo a las 6:00 a.m. (hora del centro de México), un horario estratégico para maximizar reproducciones.

