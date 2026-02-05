Bad Bunny grita '¡Viva México!' antes de su show en el Super Bowl LX

A días de protagonizar uno de los momentos más vistos de la televisión global, Bad Bunny volvió a dejar claro el vínculo emocional que mantiene con el público mexicano. Durante su conferencia previa al Super Bowl LX, el artista puertorriqueño sorprendió al gritar “¡Viva México!”, un gesto que rápidamente se viralizó en redes sociales y reforzó la conexión que ha construido con sus fans del país.

El momento ocurrió en el marco de las actividades oficiales del Apple Music Super Bowl Halftime Show, donde el cantante ofreció declaraciones a medios internacionales previo a su presentación histórica.

Un guiño espontáneo que encendió a los fans

Desde su llegada a la conferencia, el ambiente estuvo marcado por la presencia de prensa mexicana, que no dudó en hacerse notar entre preguntas y comentarios que provocaron risas del intérprete.

Entre bromas, se escucharon frases como “¡Hazme un hijo!”, lo que desató carcajadas del artista, quien respondió relajado mientras pedía calma en tono humorístico.

Aunque por protocolo el evento estaba pactado para desarrollarse principalmente en inglés, los gritos en español no cesaron. Fue entonces cuando, tras escuchar un “Salúdame y a mi mamá también”, el cantante reaccionó con complicidad.

Bad Bunny durante la conferencia de la NFL. AFP vía Getty

Reconociendo el estilo efusivo del público mexicano, respondió:

“¡Viva México!”

Y añadió entre risas:

“Saludos a tu mamá y a la de todo el mundo”.

El gesto fue breve, pero suficiente para que el momento circulara ampliamente en plataformas digitales.

México, una plaza clave en su carrera

El vínculo entre Bad Bunny y México no es reciente. Desde los primeros años de su ascenso global, el país se consolidó como uno de sus mercados más fuertes:

Ha agotado múltiples fechas en estadios mexicanos.

Sus giras han tenido algunas de sus asistencias más altas en CDMX y Monterrey.

Su música domina rankings de streaming en territorio nacional.

Bad Bunny en conferencia de prensa previo al medio tiempo del Super Bowl Getty Images via AFP

Un show que marcará historia

La presentación de Bad Bunny en el medio tiempo no es una actuación más dentro del evento deportivo. Se trata de un momento con carga histórica dentro de la industria musical.

Entre los hitos que rodean su participación destacan:

Será el primer artista en encabezar el Halftime Show con un repertorio completamente en español .

. Representa la consolidación global de la música urbana latina.

Marca una nueva etapa en la apertura cultural del espectáculo.

El show está programado para el domingo 8 de febrero, durante el descanso del partido, frente a una audiencia que suele superar los 100 millones de espectadores.

De invitado a protagonista

No es la primera vez que el puertorriqueño pisa el escenario del Super Bowl. Su debut ocurrió en 2020, cuando apareció como invitado durante el espectáculo encabezado por Jennifer Lopez y Shakira en el Super Bowl LIV.

En aquel momento interpretó fragmentos de éxitos como I Like It, en una participación breve pero simbólica para el reguetón dentro del evento.

Ahora, el contexto es distinto: pasa de invitado a headliner

Un fin de semana consagratorio

El grito dedicado a México llega además en un momento particularmente alto para su carrera. Recientemente, el artista obtuvo tres premios Grammy, incluyendo Álbum del Año, convirtiéndose en el primer ganador de la categoría con un disco completamente en español.

Este logro, sumado a su show en el Super Bowl, configura uno de los fines de semana más importantes en su trayectoria.

Un gesto pequeño, una narrativa grande

En la lógica del espectáculo, frases espontáneas suelen perderse rápido. Sin embargo, cuando se trata de Bad Bunny y su relación con México, cada guiño adquiere una dimensión mayor.

Su “¡Viva México!” no solo encendió a los fans: también reforzó la narrativa que rodea su presentación —la de un artista latino que llega al escenario más grande del entretenimiento global sin renunciar a su idioma ni a su base cultural.