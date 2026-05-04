América vs Pumas: El vídeo que probaría la alineación indebida de las Águilas en Cuartos de Final

El Clásico Capitalino se sigue jugando fuera de la cancha. La polémica estalló en los Cuartos de Final del Clausura 2026 tras circular un vídeo en redes sociales que dejaría en evidencia una posible alineación indebida del Club América.

El ´Shocker´Vázquez sí habría abandonado totalmente el terreno de juego Captura de pantalla

En las imágenes que ya son virales, se observa al cuarto árbitro, Maximiliano Quintero, señalando el cambio: sale el número 32, Miguel ‘Shocker’ Vázquez, e ingresa el 22, Thiago Espinosa. Lo escandaloso ocurre segundos después: Vázquez abandona el campo, pero es reingresado a empujones por el auxiliar Paulo Víctor, una acción que podría violar el reglamento de competencia de la Liga MX.

Sin embargo, las Águilas tienen una carta de salvación. El reporte oficial de Luis Enrique Santander indica que el cambio fue de Sebastián Cáceres por Espinosa, bajo el protocolo de conmociones tras un fuerte golpe del uruguayo. Este tecnicismo anularía la infracción, pues los cambios por conmoción son adicionales y no afectan el registro estándar si se justifican médicamente.

La salida de Sebastián Cáceres podría anular la alineación indebida Captura de pantalla

En la cantera ya preparan la ofensiva. Se rumora que la directiva de Pumas presentará una queja formal ante la Comisión Disciplinaria este lunes, buscando ganar en la mesa lo que no pudieron en el césped. ¡Se viene un cierre administrativo de pronóstico reservado!

Hubo reacciones ante la polémica

Las reacciones de exárbitros y personas involucradas en distintos ámbitos del futbol mexicano no se hicieron esperar ante lo acontecido en el partido entre América y Pumas:

Esto jamás es alineación indebida. El Shocker de @ClubAmerica nunca abandona completamente el terreno de juego. Así que nunca, por regla de juego, eso se considera sustitución consumada. No hay nada antirreglamentario en esta acción. Se realiza la sustitución por conmoción de Cáceres y listo. Regla 5: poder discrecional. Si no ha reanudado, puede enmendar un error”, escribió el exsilbante Fernando Guerrero en redes sociales.

Por su parte, Francisco Chacón, también exárbitro, emitió su opinión:

¿Alineación indebida? La cédula tiene presunción de veracidad y en ella no existe ninguna anomalía. Si estaba o no consumado el cambio es lo de menos. En verdad, ¿alguien cree que la Comisión Disciplinaria se atrevería a sancionar al América perdiendo el juego 3-0? Eso es imposible, lo sabemos todos. Aquí se ve claramente que Vázquez está fuera del terreno de juego”, expresó Chacón.

Mientras que el periodista deportivo José Ramón Fernández no dejó pasar la oportunidad para emitir su juicio como fiel antiamericanista: