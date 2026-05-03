¿Cuál es la temática de la Met Gala 2026? Aquí te contamos los detalles

Lo que hoy conocemos como la Met Gala no siempre fue el espectáculo mediático que acapara titulares en todo el mundo. Su origen es mucho más sencillo: una cena benéfica creada en 1948 para recaudar fondos para el Costume Institute del Museo Metropolitano de Nueva York.

Durante años, el evento se mantuvo como una reunión exclusiva de la alta sociedad, lejos del ruido de las cámaras. Sin embargo, con el paso del tiempo fue evolucionando hasta convertirse en una de las noches más importantes para la industria de la moda.

Zendaya. Foto: Reuters

El giro que cambió todo:

Uno de los cambios clave llegó en los años 70, cuando Diana Vreeland le dio un giro creativo al integrar exposiciones temáticas y sumar celebridades, entendiendo la moda como una forma de espectáculo. Más adelante, en 1995, la llegada de Anna Wintour terminó de redefinir el evento, consolidándolo como una plataforma global donde no solo importa el estilo, sino también la influencia.

Hoy, asistir a la gala no depende únicamente del dinero. Aunque los boletos alcanzan cifras elevadas, la lista de invitados pasa por un filtro mucho más selectivo, en el que la relevancia dentro del mundo cultural y mediático juega un papel clave.

Demi Moore Met Gala 2025/ Foto AFP

Más que moda: negocio y estrategia:

Además de su impacto visual, la gala cumple una función fundamental: financiar el Costume Institute, que es el único departamento del museo que se sostiene por sí mismo. Los recursos obtenidos permiten mantener colecciones, adquirir piezas y montar exposiciones que exploran la relación entre la moda, el arte y la sociedad.

El tema, Fashion is Art:

Para su edición de 2026, el tema será Fashion is Art, una propuesta que busca reforzar la idea de que la moda no solo se lleva, también se interpreta y se exhibe como una forma de expresión artística.

Un reflejo de su tiempo:

A lo largo de los años, la gala también se ha convertido en un reflejo de su época. Desde debates culturales hasta posturas políticas, lo que ocurre en sus escalinatas suele trascender lo estético y abrir conversación en distintos niveles.

Más allá de los looks y la alfombra roja, la Met Gala es hoy un punto de encuentro entre celebridades, diseñadores, empresarios y figuras públicas. Un espacio donde la moda funciona como lenguaje, pero también como herramienta de poder.

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