Enrique Iglesias besa a policía en pleno concierto en Tabasco; video se vuelve viral

Enrique Iglesias convirtió un momento inesperado de su concierto en Tabasco en uno de los videos más virales en redes sociales. Durante su presentación en la Feria Tabasco 2026, el cantante español se acercó a una policía que resguardaba una zona con vallas y le dio un beso en la mejilla, mientras ella intentaba mantener la compostura frente al público.

El gesto ocurrió el sábado 2 de mayo, durante el concierto que el intérprete ofreció en el Foro Tabasco, en Villahermosa, como parte de la cartelera musical de la feria estatal. De acuerdo con reportes locales, la presentación reunió a más de 95 mil personas, lo que convirtió la noche en una de las más concurridas de esta edición.

¿Cómo fue el beso de Enrique Iglesias a la policía

El momento fue captado por asistentes al concierto y rápidamente comenzó a circular en plataformas como TikTok, Instagram y Facebook. En el video se observa a Enrique Iglesias correr por un pasillo delimitado con vallas de seguridad, mientras el público grita y extiende las manos para saludarlo.

El cantante avanzó unos metros, pero luego se regresó específicamente hacia una de las policías que se encontraba vigilando la zona. Sin detener demasiado el ritmo del show, se acercó a ella y le dio un beso en la mejilla, lo que provocó gritos más intensos entre los asistentes.

La reacción de la policía también llamó la atención. Aunque sonrió y pareció sonrojarse, se mantuvo en su lugar, con postura firme y sin dejar de cumplir con su labor dentro del operativo de seguridad del concierto.

La reacción de redes sociales

Como suele ocurrir con los momentos espontáneos de los conciertos, el video pasó rápidamente de ser una escena vista por los asistentes a convertirse en contenido viral. Varios usuarios destacaron la reacción de la policía, mientras otros bromearon con la “envidia” de no haber estado en su lugar.

Entre los comentarios que comenzaron a circular se leían mensajes como “ella sintió lo mejor”, “mis respetos, primero está su deber” y “lugares donde me molesta no haber estado”. Otros usuarios aplaudieron que la oficial mantuviera la seriedad a pesar de la sorpresa del momento.

El episodio también generó conversación porque Enrique Iglesias no hizo un gesto general hacia el personal de seguridad, sino que se regresó unos pasos para acercarse a una integrante específica del operativo.

Enrique Iglesias agradeció al público de Tabasco

Aunque Enrique Iglesias no se ha pronunciado específicamente sobre el beso a la policía, sí compartió un mensaje tras su presentación en Villahermosa. En sus historias de Instagram, el cantante agradeció al público con la frase: “Gracias, Villahermosa, Tabasco, México”, de acuerdo con lo reportado por medios nacionales.

La presentación incluyó varios de sus temas más conocidos, como Bailando y El Perdedor, canciones que han mantenido al artista como una de las figuras pop latinas más reconocidas de las últimas décadas.

El concierto también generó otros videos de fans, desde fragmentos de canciones hasta momentos de interacción con el público. Sin embargo, el beso a la policía fue el clip que más conversación provocó por la espontaneidad del gesto y por la reacción de la elemento de seguridad.

Los puntos clave del momento viral