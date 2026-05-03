Alerta Sísmica sonará en casi 14 mil altavoces de la CDMX y en celulares

El simulacro nacional se llevará a cabo el próximo miércoles 6 de mayo a las 11 de la mañana, en el marco del 40 aniversario del Sistema Nacional de Protección Civil, así lo dio a conocer la jefa de gobierno, Clara Brugada.

La alerta para el simulacro de sismo se transmitirá por 13 mil 998 altavoces en la Ciudad de México y también se difundirá a través de celulares, medios de comunicación y redes sociales.

Es un acto de responsabilidad pública, de memoria colectiva y también de preparación ciudadana. Nuestra ciudad sabe muy bien lo que significa prevención. Lo aprendimos en 1985 y luego en el 2017. Desde entonces sabemos que prevenir significa salvar vidas", dijo la jefa de gobierno.

En conferencia en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, Brugada detalló que el simulacro será una prueba a la capacidad de las autoridades y los ciudadanos de reaccionar ante un sismo, así como desalojar instalaciones y edificios.

Inicia con la implementación de actividades preventivas, plan de emergencia sísmica, con la participación de las 16 alcaldías y de los cuerpos de emergencia de la ciudad", dijo Brugada.

Por otra parte, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, detalló que para este ejercicio se plantea un sismo de magnitud 8.2 con epicentro a 55 kilómetros al noroeste del puerto de Acapulco, Guerrero, en el Tepatlán y Coyuca de Benítez y a una profundidad de 18 kilómetros.

Además, habrá un escenario de emergencia o en las inmediaciones del Monumento a la Revolución, en la Avenida de la República, en la colonia Tabacalera.

Y dio a conocer que hasta el momento se han registrado 4 mil 560 inmuebles para participar en el simulacro y esperan superar los 25 mil inmuebles inscritos.

Paso a paso para activar la Alerta Sísmica en iPhone y Android

Por Monserrat Vargas

El primer simulacro de terremoto a nivel nacional en México está próximo a realizarse. En los últimos ejercicios la Alerta Sísmica en celulares iPhone y Android ha sonado, como una medida que se suma a la prevención ante estos fenómenos naturales.

Aunque muchas personas han criticado el sonido de alerta, pues aseguran que es algo ‘tormentoso’, las autoridades han dejado claro que es una herramienta indispensable para salvaguardar la integridad de la población.

Por lo anterior, es importante que los habitantes se sumen a la cultura de prevención y activen la alerta en sus teléfonos móviles.

El sistema de alertamiento ante sismos ha evolucionado en México con la implementación de la tecnología Cell Broadcast System (CBS), la cual permite que las notificaciones de emergencia lleguen de manera simultánea a millones de dispositivos móviles, sin necesidad de contar con saldo, conexión a internet o una aplicación de terceros instalada.

Con esta tecnología el mensaje se envía a través de las antenas de telefonía celular a todos los equipos conectados en una zona geográfica específica, garantizando la recepción del aviso.

El proceso de activación, en celulares con cualquier sistema operativo, es sencillo.

Android

Ingresa al menú de ‘Ajustes’ o ‘Configuración’

Desliza la pantalla hasta encontrar el apartado ‘Seguridad y emergencia’

Si no está ahí, busca en la sección de ‘Notificaciones’ o ‘Contraseñas y seguridad’

Una vez dentro, localiza la opción ‘Alertas de emergenica inalámbricas’

Verifica que el interruptor esté encendido

Cerciórate de que todas las categorías de amenazas graves o extremas estén habilitadas

IPhone

Ve a la aplicación de ‘Configuración’ que está preinstalada en el equipo

Selecciona el apartado de ‘Notificaciones’

Busca la sección de alertas de seguridad pública

Dirígete al bloque ‘Alertas gubernamentales’

Asegúrate que las alertas de emergencia estén encendidas

¿Qué mensaje llega?

A los teléfonos móviles que tienen activadas las alertas de emergencia, llega un mensaje de texto estandarizado para evitar cualquier tipo de confusión o pánico innecesario.

La pantalla del celular mostrará la siguiente leyenda:

ESTO ES UN SIMULACRO - Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México - ESTO ES UN SIMULACRO"

Dicho texto está acompañado de una vibración constante y un sonido potente, replicando las condiciones exactas que se vivirían ante la inminencia de un sismo real de gran magnitud.

jcp