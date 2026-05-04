¿Qué pasó? Jeff Bezos y Lauren Sánchez desatan controversia en la Met Gala 2026

La Met Gala 2026 prometía ser, como cada año, la noche más espectacular de la moda. Sin embargo, en esta ocasión el foco no está únicamente en los looks ni en las celebridades, sino en una polémica que sacudió al evento incluso antes de que comenzara: el protagonismo de Jeff Bezos y Lauren Sánchez.

¿Qué pasó con Jeff Bezos y la Met Gala?

La pareja se convirtió en el centro de la conversación al ser nombrados patrocinadores principales y copresidentes honorarios de la gala, un rol que tradicionalmente recaía en grandes casas de moda.

Su papel como patrocinadores principales desata críticas en la industria. IG

Su participación marca un giro significativo en la historia del evento, ya que representa la creciente influencia de los magnates tecnológicos dentro de la industria cultural.

Se estima que Bezos y Sánchez habrían aportado alrededor de 10 millones de dólares para financiar tanto la gala como la exposición 'Costume Art' del Costume Institute, perteneciente al Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

Aunque esta contribución refuerza el objetivo benéfico del evento, también ha desatado un intenso debate sobre el origen del dinero que sostiene la moda de lujo.

Activistas hicieron un llamado a boicotear el evento por temas laborales y económicos. Reuters

Boicot en la gala Met por la presencia de Jeff Bezos

Las críticas no tardaron en aparecer. En distintos puntos de Nueva York surgieron carteles que llamaban abiertamente a boicotear la gala, señalando a Amazon y cuestionando el papel de Bezos en un evento que, para muchos, simboliza exclusividad y exceso.

El grupo activista Everyone Hates Elon se adjudicó estas acciones, acusando al empresario de utilizar el evento como una forma de “artwashing”, es decir, de mejorar su imagen pública a través de la cultura.

Las protestas y carteles contra Bezos en Nueva York aparecieron cerca del evento. Reuters

Las razones detrás del descontento son diversas. Por un lado, persisten críticas hacia las condiciones laborales dentro de Amazon; por otro, se cuestiona la relación entre grandes fortunas tecnológicas y espacios culturales que históricamente han estado vinculados a la moda.

A esto se suma una discusión más amplia sobre la desigualdad económica: mientras la entrada a la gala puede superar los 75,000 dólares, activistas señalan la contradicción con las realidades de muchos trabajadores.

¿Quiénes no van a asistir a la Met Gala?

La controversia ha tenido repercusiones incluso entre figuras públicas. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, decidió no asistir, rompiendo una tradición de décadas en la que los líderes de la ciudad acudían al evento. Su ausencia fue interpretada como una postura política frente al contexto actual.

En el mundo del entretenimiento, también se han reportado ausencias notables. Zendaya, una de las figuras más esperadas en la alfombra roja, optó por no asistir este año, mientras que Meryl Streep rechazó participar como copresidenta, según diversos reportes.

Celebridades como Zendaya y Meryl Streep figuran entre las ausencias. Foto: Reuters

Aunque las razones oficiales varían, el contexto ha alimentado especulaciones sobre un posible distanciamiento del evento.

A pesar de la polémica, figuras clave de la industria han defendido la participación de la pareja. Anna Wintour, quien continúa liderando la gala, ha destacado la importancia de su contribución económica y su interés por la moda, subrayando que el objetivo principal sigue siendo apoyar al museo.

La edición 2026 deja claro que la gala es mucho más que una celebración estética. Es un reflejo de su tiempo, donde convergen lujo, política, cultura y debate social. Y aunque la alfombra roja seguirá deslumbrando, esta vez lo hará bajo la sombra de una discusión que difícilmente pasará desapercibida.