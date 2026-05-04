¡Mayo, sorpréndeme! Los mejores memes que dejó el sismo de hoy, 4 de mayo de 2026

Un sismo en México hoy volvió a activar protocolos y también a encender la conversación digital. Y es que la mañana de este lunes 4 de mayo de 2026, un temblor de magnitud 5.6 con epicentro en Oaxaca se percibió en distintas zonas del país y provocó la activación de la alerta sísmica en la CDMX, generando evacuaciones preventivas en múltiples puntos de la capital.

El movimiento, registrado a las 09:19 horas, tuvo su epicentro a 24 kilómetros al oeste de Pinotepa Nacional, con una profundidad de 9 kilómetros, de acuerdo con datos oficiales del Servicio Sismológico Nacional.

Aunque el susto fue inmediato para miles de personas, hasta ahora las autoridades mantienen un balance sin afectaciones mayores.

Sismo de 5.6 se sintió en varias partes de CDMX

El temblor en CDMX hoy se percibió con claridad en varias alcaldías, lo que llevó a la evacuación de oficinas, escuelas y edificios públicos.

La alerta sísmica sonó con anticipación, permitiendo que muchas personas salieran a zonas seguras antes de que comenzara el movimiento.

En estados del sur como Oaxaca y Guerrero, donde el epicentro estuvo más cercano, el sismo también fue reportado por habitantes que sintieron un movimiento más intenso, aunque sin consecuencias graves hasta el momento.

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que se mantienen en contacto con autoridades estatales y municipales para realizar recorridos y verificar posibles daños en infraestructura. Por ahora, el monitoreo continúa como parte del protocolo habitual tras un evento de esta magnitud.

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Estos son los mejores memes que dejó el sismo de hoy 4 de mayo de 2026

Minutos después del sismo en México hoy, la conversación cambió de tono en redes sociales. Como ocurre con frecuencia en este tipo de eventos, los usuarios comenzaron a compartir memes del temblor en CDMX, utilizando el humor como una forma de procesar el momento.

En la plataforma X, las publicaciones comenzaron a multiplicarse casi al mismo ritmo que los reportes del sismo. Desde bromas sobre la reacción al escuchar la alerta sísmica hasta referencias a experiencias pasadas, el contenido se convirtió rápidamente en tendencia.

Los memes del sismo en México retomaron situaciones cotidianas: personas saliendo con prisa de sus casas, reuniones interrumpidas o incluso la clásica comparación entre quienes reaccionan de inmediato y quienes dudan unos segundos antes de evacuar.

Aquí te dejamos los memes que nos dejó el sismo:

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Autoridades descartan daños tras el sismo en México hoy

Pese a la intensidad del movimiento, el reporte preliminar es claro: no hay daños mayores ni personas lesionadas. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que, hasta el momento, no se han registrado víctimas ni afectaciones relevantes derivadas del sismo.

Este tipo de evaluaciones suele mantenerse durante varias horas después del evento, ya que brigadas de Protección Civil recorren zonas estratégicas para descartar riesgos estructurales o incidentes no reportados de inmediato.

El hecho de que no se hayan reportado daños significativos no elimina la tensión inicial que generan estos fenómenos, especialmente en ciudades como la capital, donde la memoria sísmica sigue muy presente.