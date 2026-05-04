¡Hizo la tarea! Heidi Klum se convierte en 'estatua' en la Met Gala 2026

Heidi Klum convirtió su llegada a la Met Gala 2026 en una transformación completa: la supermodelo apareció en las escalinatas del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York… ¡como una estatua! La propuesta llamó la atención por llevar de forma literal el código de vestimenta de este año: “Fashion is Art”.

El look de Heidi Klum en la Met Gala 2026

Para su quinta aparición en la Met Gala, Heidi Klum eligió una propuesta que la dejó prácticamente irreconocible. La modelo, presentadora y figura de Project Runway lució una prenda que simulaba travertino, una piedra usada históricamente en arquitectura y escultura.

El diseño cubría su cuerpo y también su rostro, con una tela que parecía piedra y que recordaba la textura de la calcita. A diferencia de otros vestidos de alfombra roja centrados en joyería, maquillaje o peinado, el look de Klum eliminó casi todos esos elementos visibles para convertir su figura en una pieza escultórica.

Su cabello rubio, uno de los rasgos más reconocibles de su imagen pública, quedó completamente oculto. El resultado fue una silueta rígida, cubierta y teatral, más cercana a una estatua que a un vestido tradicional de gala.

Heidi Klum en la Met Gala 2026 Getty Images via AFP

El regreso de Heidi Klum a la Met Gala

La aparición de Klum en 2026 llega después de su regreso al evento en 2025, cuando volvió a la Met Gala tras más de una década de ausencia. En esa ocasión, acudió con un vestido strapless de Vetements, diseñado con un detalle que recordaba la etiqueta en blanco y negro de la marca, normalmente cosida al interior de las prendas.

Antes de ese regreso, su aparición más reciente había sido en 2013, cuando llegó con un vestido de satén plateado de Marchesa, con corsé peplum bordado, cuentas y detalles de plumas. Esa pausa hizo que su regreso en 2025 tuviera mayor atención entre seguidores de moda y medios especializados.

Klum también había anticipado su interés por la edición 2026 una semana antes de la gala. El 27 de abril publicó un video desde el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, donde recorrió galerías y escribió que era momento de inspirarse para el evento. En ese momento lució un traje gris de Ronny Kobo, lentes de aviador y zapatos plateados de Christian Louboutin

¿Qué significa el tema Costume Art de la Met Gala 2026?

La Met Gala 2026 se celebró bajo el código de vestimenta “Fashion is Art”, en relación con la exposición “Costume Art”. Esta muestra reúne cerca de 400 piezas del archivo del Costume Institute junto con obras de arte de la colección del museo, dentro de una nueva galería de aproximadamente 12 mil pies cuadrados.

La idea de la exposición es observar cómo la ropa se relaciona con el cuerpo y cómo puede ocupar un lugar similar al de otros objetos artísticos. En ese contexto, el atuendo de Klum funcionó como una interpretación directa: no solo llevó una prenda inspirada en el arte, sino que se presentó como una escultura caminando por la alfombra.

Heidi Klum en la Met Gala 2026 Getty Images via AFP

Los puntos clave del look