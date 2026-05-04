Katy Perry regresa a la Met Gala 2026 con un look que dio de qué hablar

La Katy Perry volvió a captar todas las miradas en la Met Gala 2026 con un outfit que no pasó desapercibido y que rápidamente generó conversación en redes sociales.

Fiel a su estilo, la cantante apostó por una propuesta llamativa que incluyó una máscara futurista, elemento que varios usuarios relacionaron con uno de los looks más comentados de Kim Kardashian en ediciones anteriores del evento.

A lo largo de los años, Katy Perry se ha consolidado como una de las figuras más arriesgadas de la Met Gala. Sus apariciones han quedado en la memoria por lo extravagantes y teatrales: desde un imponente look con alas de ángel, hasta su icónico disfraz de candelabro que después cambió por una hamburguesa. Cada uno de sus atuendos ha demostrado que no teme experimentar y que entiende el evento como un espacio para llevar la moda al límite.

Foto: Especial

Un look alineado con el tema

Para esta edición, cuyo concepto giró en torno a la idea de la moda como arte, Perry lució un diseño en color blanco con silueta entallada, acompañado de guantes largos y detalles que reforzaban el enfoque conceptual de su atuendo.

La máscara, sin duda, fue el elemento que más llamó la atención, aportando un aire futurista y enigmático a su aparición en la alfombra roja.

Katy Perry también generó conversación en redes al compartir un video en el que solo aparecen sus manos cubiertas con guantes, haciendo una seña con el dedo. El gesto llamó la atención de sus seguidores, quienes comenzaron a especular sobre su significado y lo relacionaron con su reciente aparición en la Met Gala.

Además del vestuario, la artista sumó accesorios poco convencionales, como cartas del tarot, que utilizó frente a las cámaras, lo que aumentó el misterio alrededor de su look.

Foto: Instagram katyperry

Una historia marcada por la extravagancia

No es la primera vez que Katy Perry se roba el show en la Met Gala. A lo largo de los años, se ha consolidado como una de las celebridades que más arriesga con sus elecciones de vestuario.

Desde looks temáticos hasta propuestas completamente fuera de lo convencional, la cantante suele adoptar cada edición con una interpretación propia que la mantiene como una de las figuras más esperadas del evento.

Imagen generada con IA, compartida por Katy Perry

Además, la aparición de Katy Perry en la Met Gala 2026 marcó su regreso a la alfombra roja tras un par de años de ausencia. Durante ese tiempo, incluso circularon en redes imágenes creadas con inteligencia artificial que simulaban su presencia en el evento, lo que generó confusión entre usuarios.

Katy Perry confirma que su relación con la Met Gala sigue marcada por la sorpresa. Su apuesta por lo conceptual y lo inesperado la mantiene como una de las protagonistas indiscutibles de la noche.

cva*