Madonna hace homenaje a Leonora Carrington en la Met Gala 2026

Madonna volvió a convertir la Met Gala en una escena teatral. La cantante apareció desfiló por las famosas escaleras del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York con un look de Saint Laurent inspirado en la pintora surrealista Leonora Carrington, una capa transparente cargada por siete damas de compañía y un tocado en forma de barco que llevó su aparición al terreno de la fantasía oscura.

La Reina del Pop llegó a la edición 2026 de la gala con una propuesta que contrastó con su aparición del año pasado. En 2025, había asistido con un traje cruzado de Tom Ford, acompañado de un puro, en sintonía con el tema Superfine: Tailoring Black Style. Esta vez cambió la sastrería por una imagen más cercana al surrealismo, la brujería visual y el performance de alfombra roja.

El look de Madonna en la Met Gala 2026

Para la noche dedicada a Fashion is Art, Madonna lució un vestido lencero negro de Saint Laurent, diseñado bajo la dirección creativa de Anthony Vaccarello. La pieza, confeccionada en satén y encaje, rozaba el suelo y estaba acompañada por guantes largos, botas de plataforma y una capa de organza translúcida.

El elemento más llamativo fue la capa, llevada por un grupo de asistentes vestidas en tonos pastel. Una capa transparente sostenida por siete damas de compañía.

La imagen se completó con una larga peluca negra, un aire de hechicera y un accesorio que concentró buena parte de la conversación: un sombrero en forma de barco, cubierto por una tela ligera, que parecía salir de una pintura surrealista.

Madonna en la Met Gala 2026 AFP

La referencia a Leonora Carrington

El look fue leído como una referencia directa a Leonora Carrington, pintora surrealista nacida en Reino Unido y nacionalizada mexicana, cuya obra mezcló alquimia, mitología, criaturas fantásticas, cuerpos híbridos y escenas cargadas de misterio.

El atuendo teatral de Madonna estaba inspirado en Carrington, una artista cuya estética ya había dialogado antes con el universo de la cantante. Su obra sirvió como una de las referencias visuales del video Bedtime Story, lanzado por Madonna en los años noventa.

Esa conexión hizo que el look no pareciera una ocurrencia aislada, sino una extensión de una línea visual que Madonna ha utilizado en distintos momentos de su carrera: cuerpos transformados, imágenes oníricas, símbolos religiosos, brujería, erotismo y una puesta en escena que mezcla moda con performance.

Madonna hace referencia a Leonora Carrington Especial

El barco en la cabeza y el guiño surrealista

El tocado fue uno de los detalles más comentados de la noche. De cerca, la pieza parecía un barco antiguo o fantasma, con mástil y velas, colocado sobre la cabeza de Madonna.

Ese accesorio reforzó el vínculo con el surrealismo. No era solo un sombrero extravagante, sino un objeto que alteraba la proporción del cuerpo y convertía la cabeza en una escena. En la alfombra roja, Madonna no llevó únicamente un vestido: armó una imagen con capas, asistentes, accesorios y una narrativa visual.

Además del tocado, también cargó un instrumento de viento, otro elemento que llamó la atención por su presencia inesperada dentro del conjunto. Town & Country lo describió como un cuerno de latón, parte del estilismo con el que la cantante subió las escalinatas del Met.

Madonna en la Met Gala 2026 Getty Images via AFP

Una Madonna distinta a la de 2025

La aparición de Madonna en 2026 marcó un cambio frente a su look del año anterior. En 2025, la cantante había apostado por un traje de Tom Ford en tonos claros, alineado con una lectura masculina de la sastrería y el código de vestimenta “Tailored for You”.

En 2026, el giro fue hacia una imagen más oscura y ceremonial. La cantante pasó del traje cruzado al vestido lencero, del puro al instrumento de viento, y de la sastrería estructurada a una capa que necesitó ser sostenida por un séquito.

El contraste también conecta con una constante de su carrera: Madonna suele utilizar la moda como una herramienta de cambio de personaje. En esta edición, el personaje fue una figura entre bruja, viuda, musa surrealista y performer de museo.

Los puntos clave del look de Madonna