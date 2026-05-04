Muere Eduardo Lamazón, voz histórica del boxeo en México

El boxeo mexicano está de luto. Eduardo Lamazón, una de las voces más reconocidas y respetadas del pugilismo en el país, murió a los 69 años, dejando un vacío profundo entre aficionados, narradores y protagonistas del deporte.

Conocido como “Don Lama”, durante su brillante etapa como analista en TV Azteca, Lamazón construyó una trayectoria de décadas ligada al análisis, la narración y la reflexión del boxeo, convirtiéndose en una figura entrañable por su estilo, su lenguaje y su manera única de contar las peleas.

La noticia de su fallecimiento fue dada a conocer por el periodista Carlos Aguilar, quien compartió un mensaje en redes sociales confirmando la partida de uno de sus colaboradores más cercanos.

Con mucha tristeza informo la partida de Eduardo Lamazón… te extrañaré siempre”, escribió.

Más allá de los micrófonos, Lamazón también tuvo un papel clave dentro del Consejo Mundial de Boxeo, donde se desempeñó como secretario general durante 24 años, etapa en la que trabajó de la mano con José Sulaimán, a quien siempre reconoció como una figura determinante en su vida.

A las muestras de cariño se sumó Julio César Chávez, quien despidió a Lamazón con un mensaje cargado de emoción en redes sociales.

Mi querido amigo te voy a extrañar mucho, fue un honor compartir contigo en esta vida, te quiero, que Dios te reciba, hasta pronto”, escribió el excampeón mundial, recordando el vínculo que ambos construyeron a lo largo de los años dentro del boxeo.

“No podría haber vivido esta vida maravillosa que viví por el Consejo Mundial y por José Sulaimán”, llegó a decir en una entrevista, dejando claro el peso que tuvo esa etapa en su carrera.

Su historia con el boxeo comenzó desde muy joven en Argentina, cuando en 1974 realizó su primera transmisión radial en plena época dorada de Carlos Monzón, a quien incluso acompañó durante parte de su trayectoria en Europa.

“El amor al boxeo me llegó como un virus”, recordaba, explicando cómo ese deporte se fue adueñando de su vida hasta convertirse en su vocación.

Ya instalado en México, país en el que vivió por más de 45 años, Lamazón consolidó su carrera en televisión, especialmente durante su paso por TV Azteca, donde permaneció por más de 18 años como comentarista.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la causa oficial de su muerte, por lo que se espera que en las próximas horas haya mayor información por parte de familiares o personas cercanas.