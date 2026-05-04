Met Gala: las celebridades que quedaron “vetadas” del evento más exclusivo de la moda

La Met Gala se ha consolidado como uno de los eventos más exclusivos del mundo del entretenimiento y la moda. Cada año, figuras internacionales desfilan por la icónica alfombra del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, pero no todos logran regresar.

Detrás de la lista de invitados está Anna Wintour, quien tiene la última palabra sobre quién asiste. Aunque no existe una lista oficial de personas vetadas, sí hay nombres que, por distintas razones, han dejado de aparecer o han decidido no volver.

Uno de los casos más claros es el de Donald Trump. La propia Wintour aseguró públicamente que no volvería a invitarlo, convirtiéndolo en el único personaje con un veto explícito.

Donald Trump Foto: Reuters

En otros casos, las ausencias están marcadas por diferencias dentro de la industria. Figuras como Rachel Zoe y Tim Gunn se alejaron del evento tras tensiones y declaraciones que no fueron bien recibidas en el círculo cercano de la gala.

También hay celebridades que han cuestionado abiertamente el evento. Tina Fey llegó a describirlo como una experiencia caótica, mientras que Amy Schumer se ha sumado a las críticas tras asistir en el pasado. En la misma línea, Lili Reinhart expresó su inconformidad con los estándares de belleza que se promueven en la alfombra roja, especialmente después de la edición de 2022.

Tina Fey

Por otro lado, hay quienes simplemente prefieren mantenerse al margen. Zayn Malik confesó que no disfruta este tipo de eventos, mientras que Demi Lovato reveló que su experiencia en la gala fue tan incómoda que la llevó a buscar apoyo emocional esa misma noche.

Zayn Malik Instagram

Incluso han surgido posturas más firmes, como la de Jack Schlossberg, quien decidió no asistir como forma de protesta ante el contexto global.

Al final, más que una lista oficial de vetos, la Met Gala funciona como un círculo muy cerrado donde influyen la imagen pública, las relaciones dentro de la industria y la afinidad con la visión del evento. En ese entorno, cualquier polémica puede ser suficiente para desaparecer de la lista… sin necesidad de un anuncio formal.

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