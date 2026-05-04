Met Gala 2026: El gran regreso de Beyoncé y los looks de los anfitriones

La noche más esperada de la moda finalmente llegó, y la Met Gala 2026 no solo cumplió con las expectativas, sino que las superó con uno de los momentos más comentados de los últimos años: el gran regreso de Beyoncé a las icónicas escalinatas del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

Beyoncé reaparece en la Met Gala 2026

Después de casi una década de ausencia —su última aparición fue en 2016— Beyoncé volvió en un momento clave de su carrera. Durante estos años, la artista se mantuvo enfocada en proyectos musicales y giras internacionales, como su reciente “Cowboy Carter Tour”, lo que hizo que su regreso a la gala se convirtiera en uno de los más esperados.

Su entrada triunfal marca el fin definitivo de su etapa country, y ahora reclamó su trono en la Met Gala 2026 con un estilismo que redefine el concepto de anatomía de lujo.

La cantante deslumbró con un look inspirado en el concepto “Fashion Is Art”. Reuters

Como copresidenta del evento, la artista lució una creación personalizada de Olivier Rousteing que fusiona la provocación de un "vestido desnudo" con la alta joyería: una base de malla traslúcida sobre la cual se despliega una deslumbrante estructura de diamantes en forma de esqueleto que recorre su figura hasta los guantes.

Para elevar el dramatismo de su retorno tras una década de ausencia, envolvió su silueta en un fastuoso abrigo de ópera compuesto por plumas y una cola tan monumental que requirió la asistencia de cinco personas.

Para complementar el look, coronó su melena rubia con una imponente diadema solar. Llegó acompañada de Jay-Z y su hija Blue Ivy.

Beyoncé regresó a la Met Gala 2026 tras una década de ausencia, consolidando su estatus como copresidenta. Reuters

Anna Wintour en la Met Gala

La velada también estuvo marcada por la presencia de las anfitrionas, quienes interpretaron el tema “Costume Art” con propuestas igualmente impactantes.

Anna Wintour reafirma su estilo con un diseño de Chanel y capa de plumas. Reuters

Anna Wintour, mente maestra detrás del evento, llegó fiel a su estilo con un diseño de Chanel en tono turquesa, acompañado de una capa de plumas que aportaba dramatismo y sofisticación.

Sus inseparables gafas oscuras, sandalias de tacón y joyas de Van Cleef & Arpels completaron un look que reafirma su estatus como ícono absoluto del evento.

Nicole Kidman llega acompañada a la Met Gala

Por su parte, Nicole Kidman apostó por un vestido rojo de lentejuelas hecho a medida, también de Chanel, que combinaba una silueta clásica con detalles de plumas y una caída elegante.

Nicole Kidman apuesta por el glamour clásico con un vestido rojo de lentejuelas. Reuters

La actriz llegó acompañada de su hija, Sunday Rose, quien debutó en la gala con un romántico diseño en tono rosa, protagonizando uno de los momentos más entrañables de la noche.

El estilismo de Kidman, complementado con un reloj vintage de Omega con más de 200 diamantes, fue una oda al glamour atemporal.

Venus Williams lleva diamantes a la Met Gala

En contraste, Venus Williams ofreció una interpretación más conceptual del tema con un vestido de malla de cristales de Swarovski, inspirado en un retrato artístico realizado por Robert Pruitt.

Venus Williams sorprende con un look inspirado en el arte contemporáneo. Reuters

Su look destacó por un imponente collar plateado y un peinado trenzado adornado con cristales, logrando una fusión entre arte, identidad y moda que capturó la esencia de la exposición.

La edición 2026 no solo celebró la moda como arte, sino que también marcó un momento de transición y renovación. Con el regreso de Beyoncé y la presencia de anfitrionas que dominan tanto la industria del entretenimiento como la moda, la Met Gala reafirmó su lugar como el evento donde convergen creatividad, poder e influencia.