¿Regresa la Bruja Escarlata en Avengers: Doomsday? Marvel da pistas en la SDCC 2026

Marvel desató la euforia de los fanáticos en la San Diego Comic-Con 2026 al exhibir una misteriosa figura femenina relacionada con la cinta Avengers: Doomsday. Durante la famosa Preview Night, el estudio presentó un vestuario oficial etiquetado bajo el nombre de Latverian Witch o la Bruja de Latveria. El atuendo original portaba un tono verde característico de la nación ficticia y una máscara que oculta por completo la identidad del personaje.

Las alarmas de los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) sonaron con más fuerza la tarde de este jueves 23 de julio. Diversos videos filtrados desde el piso de exhibición mostraron un cambio repentino en el maniquí oficial. La vestimenta mutó del verde original a un llamativo color rojo escarlata con tonos naranjas y nuevos detalles ornamentales. Esta modificación de vestuario provocó una ola inmediata de teorías en las redes sociales.

El traje de la Bruja de Latveria ahora en color rojo. Foto: Redes Sociales

La sombra de Wanda Maximoff sobre el UCM

El repentino cambio cromático al rojo abrió la puerta a la especulación principal: el ansiado regreso de Wanda Maximoff, mundialmente conocida como la Bruja Escarlata. El destino de la poderosa heroína y antagonista quedó en el aire tras los eventos finales de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. Aquella cinta dejó un desenlace ambiguo tras la caída del castillo de Wundagore, dejando a los fanáticos sin respuestas claras sobre su supervivencia.

Incluso muchos fans recordaron la escena post créditos de los 4 Fantásticos, donde una figura encapuchada aparecía interactuando con el pequeño Franklin Richards, sosteniendo una máscarca idéntica a la que porta el traje de la Bruja de Latveria que se exhibe en la convención de San Diego.

Escena post créditos de los 4 Fantásticos. Foto: Redes Sociales

Para los seguidores más analíticos de las historietas, la conexión entre la magia del caos y este nuevo personaje resulta evidente. Cualquier pista de Marvel que relacione magia, figuras femeninas y la nación de Latveria apunta directamente a los misterios que rodean a los Avengers. El estudio guarda un silencio sepulcral al respecto y omite confirmar quién se esconde detrás de la máscara de acero presentada en San Diego.

El linaje de Victor Von Doom como alternativa

Frente a las especulaciones sobre Scarlet Witch, surge una segunda teoría igual de fuerte para la trama de la próxima gran entrega de la saga. Un amplio sector de la audiencia señala que el personaje pertenece a Cynthia Von Doom, la madre del mismísimo Doctor Doom. En las páginas de los cómics, Cynthia practica las artes místicas e interactúa con fuerzas oscuras para liberar a su pueblo, una historia perfecta para adaptar a la pantalla grande.

El póster oficial de Avengers: Doomsday. Foto: Marvel Studios

Integrar el trasfondo mágico de la madre de Victor Von Doom justificaría plenamente la etiqueta de la Bruja de Latveria en el evento californiano. Marvel Studios acostumbra utilizar estas exhibiciones para introducir elementos narrativos fundamentales antes de sus grandes estrenos mundiales. La identidad definitiva de esta figura determinará gran parte del arco argumental de la próxima reunión de superhéroes.

La gran incógnita sobre la antagonista o aliada mística se resolverá cuando la película llegue finalmente a las carteleras nacionales. Avengers: Doomsday planea su gran estreno en las salas de cine de México el próximo 17 de diciembre de 2026. Mientras tanto, los asistentes al pabellón de convenciones de San Diego esperan nuevas modificaciones o anuncios oficiales antes del cierre del evento de cultura pop.