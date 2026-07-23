¿Quién era Darcy Zatarain? El músico asesinado durante ataque armado en Mazatlán

La música regional mexicana está de luto tras la muerte de Darcy Zatarain, músico y productor sinaloense que perdió la vida luego de resultar herido durante un ataque armado ocurrido en Mazatlán, Sinaloa.

El hecho ocurrió en la colonia Valles del Ejido, donde se registró una agresión que dejó a dos personas sin vida en el lugar. Zatarain también resultó herido y fue trasladado de emergencia a un hospital de Mazatlán para recibir atención médica.

Sin embargo, horas después se confirmó que el músico no logró sobrevivir a las lesiones provocadas durante el ataque. Con su muerte, el número de víctimas mortales de esta agresión aumentó a tres.

La noticia causó sorpresa entre quienes conocían al productor, especialmente dentro de la escena del regional mexicano, donde durante años trabajó detrás de varios proyectos musicales y colaboró con artistas de Sinaloa.

¿Quién era Darcy Zatarain?

Darcy Zatarain era un músico y productor musical originario de Sinaloa, reconocido principalmente por su trabajo dentro del regional mexicano.

Aunque no siempre estuvo frente a los reflectores como los cantantes y artistas que participan en los proyectos musicales, su labor detrás de la producción fue importante para la creación de distintas canciones y materiales discográficos.

Una de las relaciones profesionales más conocidas de Zatarain fue su colaboración con Roberto Junior y Su Bandeño, agrupación con la que participó en diferentes proyectos como productor, arreglista e ingeniero de producción.

Su trabajo estuvo relacionado con canciones y producciones que forman parte del repertorio de la música sinaloense. Entre los proyectos en los que participó se encuentran temas reconocidos como El Coco No, además de otros lanzamientos vinculados con la escena regional mexicana.

Darcy Zatarain Instagram

Para quienes trabajaron a su lado, Darcy Zatarain no solo era un profesional de la música. También era una persona cercana a sus compañeros y amigos, algo que quedó de manifiesto tras conocerse la noticia de su muerte.

Roberto Junior despide a su amigo Darcy Zatarain

Uno de los primeros artistas en reaccionar públicamente al fallecimiento del productor fue Roberto Junior, quien utilizó sus redes sociales para dedicarle un mensaje de despedida.

El cantante recordó a Zatarain como un gran amigo y destacó la importancia que tuvo tanto en su vida personal como en los proyectos musicales que realizaron juntos.

Siempre vas a vivir en mi corazón y en el de todos los que te conocimos. Jamás podrás ser reemplazado; fuiste y serás un gran elemento en todos los sentidos, el bandeño número uno, escribió el intérprete.

Las palabras de Roberto Junior reflejaron el impacto que tuvo la muerte del productor entre sus amigos y colegas. La relación entre ambos iba más allá del trabajo, pues compartieron distintos momentos y proyectos dentro de la música.

Como parte de este homenaje, Roberto Junior también compartió la canción Desde plebe le busqué, un tema que, de acuerdo con el mensaje de despedida, era uno de los favoritos de Darcy Zatarain.

La publicación rápidamente generó reacciones de seguidores y personas relacionadas con la música regional mexicana, quienes también lamentaron el fallecimiento del productor sinaloense.

Darcy Zatarain

Familiares y músicos lamentan su muerte

Después de que se confirmó la muerte de Darcy Zatarain, las muestras de cariño comenzaron a aparecer en redes sociales.

Familiares, amigos y compañeros compartieron mensajes para recordar al músico y productor, destacando principalmente su manera de trabajar, su compañerismo y la pasión que tenía por la música.

Para muchos de sus colegas, su aporte se encontraba precisamente detrás de las canciones y producciones que ayudó a construir. Su trabajo como productor, arreglista e ingeniero de producción le permitió colaborar con diferentes artistas y formar parte de proyectos importantes para la escena musical de Sinaloa.

La noticia también puso nuevamente bajo la atención pública la violencia que se vive en distintas zonas de Mazatlán y del estado de Sinaloa.

¿Qué se sabe del ataque armado en Mazatlán?

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer información sobre personas detenidas por el ataque armado ocurrido en la colonia Valles del Ejido.

De acuerdo con los primeros reportes, dos personas murieron en el lugar de la agresión, mientras que Darcy Zatarain fue trasladado con heridas de gravedad a un hospital.

El productor permaneció bajo atención médica, pero finalmente murió debido a las lesiones que sufrió.

Las autoridades mantienen las investigaciones abiertas para esclarecer lo ocurrido, determinar cómo se desarrolló el ataque y establecer quiénes fueron los responsables.

Tampoco se ha informado públicamente cuál habría sido el móvil de la agresión. Por ahora, el caso continúa bajo investigación y se espera que las autoridades proporcionen más información conforme avancen las indagatorias.