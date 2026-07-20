El desgarrador mensaje con el que los hijos de Aylín Mujica despidieron a su hermano

La muerte de Mauro Menéndez, hijo mayor de la actriz y conductora Aylín Mujica, ha provocado una profunda conmoción entre familiares, amigos y seguidores de la artista.

Mientras continúan las muestras de cariño hacia la familia, fueron Alejandro y Violeta, hermanos del joven DJ y productor musical, quienes conmovieron a miles de personas al compartir emotivos mensajes de despedida en redes sociales.

La emotiva despedida de Aylín Mujica para su hijo Mauro

Las publicaciones dejaron ver el estrecho vínculo que mantenían con Mauro y el enorme vacío que ha dejado su partida. Sus palabras se suman al dolor expresado por Aylín Mujica y por el músico cubano Osamu Menéndez, padre del joven, quienes también se pronunciaron tras confirmarse la tragedia.

La familia de Aylín Mujica enfrenta uno de los momentos más difíciles tras la muerte de Mauro Menéndez. Especial

La actriz rompió el silencio con un desgarrador mensaje en el que reconoció que la pérdida de su hijo marcará para siempre su vida.

Mujica describió a Mauro como un joven lleno de amor, alegría y bondad, asegurando que dejó una huella imborrable en todas las personas que tuvieron la oportunidad de conocerlo.

Asimismo, confesó que aprender a vivir con su ausencia será el reto más difícil que tendrá que afrontar. Mientras tanto, Osamu Menéndez, padre del joven músico, también compartió un breve mensaje en Facebook donde reveló que realizaba los trámites correspondientes tras el fallecimiento de su hijo.

¿Qué escribieron los hermanos de Mauro Menéndez tras su muerte?

A través de su cuenta de Instagram, Alejandro compartió una fotografía de ambos durante su infancia, una imagen que rápidamente despertó la nostalgia entre quienes siguen a la familia.

Junto a la postal escribió un extenso mensaje en el que recordó la pasión con la que su hermano vivía cada uno de sus proyectos, especialmente su carrera musical.

Alejandro recordó la pasión y alegría de Mauro con una emotiva carta publicada en Instagram. IG a_gavira

Mau, viviste con pasión en todo lo que hiciste. Tu música no era solo algo que creaste, era parte de lo que eras", expresó al inicio de su despedida.

El joven destacó que Mauro perseguía sus sueños sin miedo y que siempre inspiró a quienes lo rodeaban gracias a su energía y entusiasmo.

Fuiste una inspiración no solo para mí, sino para muchos. Tu energía era contagiosa y cualquiera que tuviera el privilegio de conocerte era mejor gracias a ello", escribió.

En uno de los momentos más conmovedores del mensaje, Alejandro reconoció el profundo dolor que enfrenta la familia, aunque aseguró que encuentra consuelo en su fe.

Nuestros corazones están rotos, pero confiamos en que Dios te recibió en casa. Aunque no entiendo sus tiempos, me aferro a la promesa de que este adiós no será para siempre".

Finalmente, cerró con unas palabras que conmovieron a miles de usuarios.

Gracias por todo lo que compartimos, por enseñarme tanto y por vivir con tanta intensidad. Hasta que nos volvamos a ver. Te amo, hermano".

La despedida de los hermanos de Mauro conmovió a miles de seguidores que enviaron mensajes de apoyo. IG

Así se despidió Violeta de Mauro Menéndez tras su fallecimiento

La menor de los hijos de Aylín Mujica tampoco ocultó el dolor que vive tras la pérdida de Mauro. A través de sus historias de Instagram publicó varias fotografías junto a su hermano mayor y escribió un breve pero emotivo mensaje.

Violeta expresó el inmenso amor que sentía por su hermano con un desgarrador mensaje de despedida. IG violetavalenzuelamujica_

Te amo con toda mi alma, Mauro. Descansa en paz y ojalá algún día volvamos a reunirnos. Gracias por ser la persona que fuiste. Te adoro infinitamente, Mau".

Las palabras de Violeta reflejaron la cercanía que existía entre ambos y rápidamente generaron cientos de mensajes de apoyo por parte de seguidores de la actriz.

¿De qué murió Mauro Menéndez?

Aunque la familia ha pedido respeto y privacidad durante este difícil momento, distintos reportes señalan que Mauro Menéndez falleció mientras se encontraba de viaje en Barbados.

Mauro Menéndez será recordado por su talento, su energía y el profundo cariño que despertó entre sus seres queridos. IG

De acuerdo con información difundida por el periodista Gustavo Adolfo Infante, el joven habría sufrido un infarto fulminante, presuntamente relacionado con un cuadro de neumonía que enfrentó días antes.

Sin embargo, hasta el momento ni Aylín Mujica ni Osamu Menéndez han confirmado oficialmente las causas del deceso.