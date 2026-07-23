"Pensé que no lo merecía": Yalitza Aparicio habla del impacto de las críticas tras Roma

Cuando Yalitza Aparicio escuchó su nombre entre las nominadas al Oscar por Roma, imaginó que debía sentirse feliz.

Sin embargo, la actriz confesó que ese momento estuvo marcado por la inseguridad. En una entrevista con Nayo Escobar, recordó que las críticas que recibía desde el estreno de la película terminaron por hacerla creer que quizá no merecía ese reconocimiento.

La protagonista de Roma habló sobre uno de los periodos más complicados de su carrera. Aunque su trabajo fue celebrado dentro y fuera de México, también enfrentó cuestionamientos constantes sobre su talento, su experiencia y las razones por las que había llegado hasta una de las premiaciones más importantes del cine.

Yalitza Aparicio habló sobre las críticas que recibió tras el estreno de Roma y cómo afectaron su confianza. IG yalitzaapariciomtz

"Pensé que no lo merecía": la confesión de Yalitza Aparicio

Durante la conversación, Yalitza Aparicio recordó el momento en que anunciaron a las nominadas a Mejor Actriz en los Premios Oscar.

Lejos de emocionarse, confesó que los comentarios negativos que leía todos los días ya habían cambiado la forma en que veía su propio trabajo.

"Dan mi nombre y yo, por todos los comentarios que había alrededor, fue como de: 'Pero si yo no soy actriz'", contó.

La actriz explicó que las opiniones sobre su falta de experiencia terminaron pesando más que el reconocimiento que acababa de recibir. Poco a poco comenzó a preguntarse si realmente tenía el nivel para compartir categoría con algunas de las actrices más reconocidas de Hollywood.

Esa presión llegó a un punto en el que dejó de disfrutar uno de los momentos más importantes de su carrera.

"Llegué a pensar que no lo merecía", reconoció.

El éxito de Roma también cambió su vida fuera de la pantalla

Antes de protagonizar Roma, Yalitza Aparicio trabajaba como maestra de preescolar en Oaxaca y nunca había actuado profesionalmente.

Su participación en la película de Alfonso Cuarón transformó su vida en muy poco tiempo. Pasó de un entorno completamente alejado de la industria del entretenimiento a recorrer festivales internacionales, asistir a ceremonias de premios y convertirse en una de las figuras mexicanas más conocidas del momento.

Ese cambio también trajo una exposición que no esperaba.

Mientras la película acumulaba reconocimientos, ella debía enfrentar críticas constantes en redes sociales y en algunos espacios de opinión. Muchos cuestionaban si realmente merecía el éxito alcanzado o si su nominación había respondido a otros factores distintos a su trabajo frente a las cámaras.

Con el paso del tiempo, esas opiniones comenzaron a afectar su confianza.

La actriz recordó que su nominación al Oscar estuvo acompañada de dudas e inseguridades. IMDb

La presión fue más fuerte de lo que imaginaba

Durante la entrevista, Yalitza Aparicio explicó que la fama llegó tan rápido que no tuvo tiempo para entender todo lo que estaba ocurriendo.

De un momento a otro, miles de personas opinaban sobre su carrera, su apariencia, su origen e incluso sobre si tenía derecho a ocupar un lugar dentro del cine internacional.

La actriz reconoció que durante mucho tiempo permitió que esas voces influyeran en la forma en que se percibía. En lugar de concentrarse en el trabajo que había realizado para Roma, comenzó a prestar más atención a las críticas que aparecían diariamente.

Esa situación terminó afectando su estabilidad emocional y la llevó a vivir con una presión constante por demostrar que sí era capaz de estar en ese nivel.

Durante una entrevista con Nayo Escobar, Yalitza Aparicio compartió el lado más difícil de su éxito internacional. IG yalitzaapariciomtz

La pandemia marcó un cambio en su forma de pensar

La llegada de la pandemia en 2020 representó una pausa inesperada en su carrera, pero también una oportunidad para mirar las cosas desde otra perspectiva.

Con menos compromisos públicos, Yalitza Aparicio decidió dedicar tiempo a su bienestar emocional y a dejar de buscar aprobación en los comentarios de otras personas.

Durante ese proceso, el apoyo de su familia fue clave para recuperar la confianza.

"Dejé de escuchar lo que la gente decía y me enfoqué en lo que yo quería", recordó.

La actriz explicó que poco a poco entendió que las críticas no podían definir su carrera ni el esfuerzo que había realizado para llegar hasta ese momento.

La protagonista de Roma confesó que llegó a pensar que no merecía estar nominada al Oscar. IG yalitzaapariciomtz

Roma abrió una conversación que fue más allá del cine

Además del reconocimiento internacional, Roma se convirtió en una película que impulsó el debate sobre la representación de los pueblos indígenas dentro del cine mexicano.

La presencia de Yalitza Aparicio en una producción de ese nivel abrió nuevas conversaciones sobre inclusión, diversidad y las oportunidades para actores que provienen de contextos distintos a los habituales en la industria.

Aunque ese impacto fue ampliamente reconocido, la actriz admitió que también implicó una responsabilidad para la que no siempre se sintió preparada.

Con el tiempo aprendió a separar las críticas de su trabajo y a entender que la historia de Roma trascendía su experiencia personal.