‘Hasta el fin del mundo’: ¿película de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann está basada en hechos reales?

El estreno de "Hasta el fin del mundo" ha despertado el interés del público no solo por reunir nuevamente en la pantalla a Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, sino también por la historia que da vida a la película. Aunque muchos han relacionado la trama con el pasado sentimental de los actores, la inspiración detrás del proyecto proviene de una experiencia completamente distinta.

La cinta, dirigida por Emiliano Castro Vizcarra, presenta un drama romántico sobre los reencuentros, las segundas oportunidades y las huellas que deja un amor con el paso de los años.

Foto: Daniel Betanzos

¿La película está inspirada en una historia real?

Sí, pero no en la relación de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann. La historia nació de las vivencias personales del director Emiliano Castro Vizcarra y de la guionista Melina Anahí Figueroa, quienes tomaron como punto de partida experiencias y emociones de su propia relación para construir el universo de los protagonistas.

Según han explicado los creadores, la idea surgió al reflexionar sobre esos amores que dejan una marca profunda y sobre la posibilidad de reencontrarse con una persona que fue importante muchos años después. A partir de esa premisa desarrollaron una historia que explora cómo el tiempo transforma a las personas, pero no siempre logra borrar los sentimientos.

Foto: Especial

Aunque el proyecto tiene una base real, la producción incorpora diversos elementos de ficción para darle mayor fuerza narrativa. Entre ellos se encuentran el accidente que cambia el destino de los protagonistas, parte del contexto histórico y los conflictos que ambos enfrentan antes de reencontrarse.

¿De qué trata "Hasta el fin del mundo"?

La historia sigue a Manuel, interpretado por Mauricio Ochmann, un hombre que aparenta tener una vida resuelta y está a punto de casarse. Sin embargo, todo cambia cuando recibe una inesperada llamada de Esmeralda, personaje interpretado por Aislinn Derbez, quien fue el gran amor de su vida y a quien no ha visto en 15 años.

El inesperado reencuentro los obliga a enfrentar los sentimientos que quedaron sin resolver y a cuestionarse si el amor puede sobrevivir al paso del tiempo, las decisiones tomadas y los caminos que eligieron.

Con esta premisa, la película invita al espectador a imaginar qué ocurriría si la vida volviera a poner frente a él a la persona que cambió su destino años atrás.

Foto: Especial

¿Cuándo se estrena la película?

"Hasta el fin del mundo" llegó a las salas de cine de México este 23 de julio de 2026. Además de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, el elenco incluye a Melina Figueroa, quien también participó en el desarrollo creativo de esta producción que combina romance, nostalgia y segundas oportunidades.