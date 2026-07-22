Amigo de Mauro Menéndez lanza campaña para apoyar a Aylín Mujica tras la muerte de su hijo

Rick Silver, amigo de Mauro Menéndez, lanzó una campaña para recaudar fondos que ayuden a cubrir los gastos funerarios del hijo mayor de la actriz Aylín Mujica, quien atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras su fallecimiento.

La iniciativa busca brindar apoyo a la familia durante este proceso de duelo, luego de la muerte de Mauro Menéndez, ocurrida el pasado 16 de julio.

Lanzan campaña para apoyar a la familia de Aylín Mujica con los gastos funerarios

A través de la plataforma GoFundMe se creó una campaña solidaria para reunir recursos destinados a cubrir los gastos funerarios de Mauro Menéndez y aliviar parte de la carga económica que enfrenta su familia.

En el mensaje publicado en la plataforma se explica que el objetivo es acompañar a sus seres queridos durante este difícil momento para que puedan enfocarse en despedirlo y vivir su duelo.

“Esperamos aliviar parte de su carga financiera para que puedan concentrarse en celebrar la extraordinaria vida de Mauro y encontrar consuelo en el cariño de su comunidad”, se lee en la publicación.

El emotivo mensaje a Mauro Menéndez

Rick Silver, quien compartió con Mauro la pasión por la música al desempeñarse ambos como DJs, también dedicó unas palabras para recordar la calidad humana de su amigo.

“Más allá de su talento musical, Mauro era apreciado por su bondad, generosidad y el amor sincero que compartía con su familia, amigos y todos los que conocía. Su sonrisa contagiosa y su espíritu acogedor hacían que la gente se sintiera valorada e inspirada, y su legado perdurará en los corazones de todos los que lo conocieron”, compartió.

Crean campaña para apoyar a Aylín Mujica con los gastos funerarios de su hijo Mauro Menéndez Foto: @aylinmujic

¿Quién era Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica?

Mauro Menéndez era DJ y productor de música electrónica. Dentro de la escena musical era conocido por su nombre artístico MAAHEZ, con el que desarrolló una trayectoria como productor y mezclador.

El joven falleció el pasado 16 de julio a los 32 años de edad a causa de complicaciones de una neumonía, mientras se encontraba en la isla de Barbados.

Tras darse a conocer la noticia, Aylín Mujica compartió un emotivo mensaje en redes sociales para despedirse de su hijo y expresar el profundo dolor que vive junto con su familia.

“Hoy mi corazón está devastado por la partida de mi hijo Mauro, Un ser lleno de luz, de amor, de alegría y de una bondad inmensa, que dejó una huella imborrable en todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo”, expresó.

La campaña representa un gesto de solidaridad hacia la familia de Aylín Mujica, con la intención de que pueda concentrarse en sobrellevar este proceso de duelo mientras recibe el respaldo de amigos, colegas y personas que desean expresarles su apoyo.