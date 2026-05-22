Así vive hoy Bruce Willis: su hija revela cómo cambió su personalidad

La familia de Bruce Willis ha permanecido muy unida y pendiente del actor desde que fue diagnosticado con demencia frontotemporal (DFT), una enfermedad que afecta el lenguaje, la conducta y la personalidad.

A lo largo de este proceso, sus seres queridos también han mantenido informados a los seguidores del protagonista de Tiempos violentos, compartiendo algunos detalles sobre su estado de salud y cómo vive actualmente esta etapa.

Ahora fue su hija, Rumer Willis, quien habló abiertamente sobre cómo ha cambiado la relación con su padre y la manera en que la enfermedad ha transformado algunos aspectos de su personalidad.

Rumer Willis revela cómo cambió su relación con Bruce Willis

La actriz compartió en el programa The Inside Edit que ha notado un cambio importante en la personalidad de su padre, algo que incluso ha fortalecido el vínculo emocional.

Rumer explicó que el actor, reconocido durante años por proyectar una imagen fuerte y ruda, ahora muestra una faceta mucho más sensible.

“Hay una ternura diferente en él”, dejó entrever la actriz, quien aseguró que aunque siempre tuvo una relación cercana con su padre, actualmente percibe una conexión emocional más profunda.

Las declaraciones conmovieron a los seguidores de Bruce Willis, quienes continúan atentos a cualquier actualización sobre su salud.

¿Dónde está Bruce Willis actualmente?

Actualmente, el actor permanece en una residencia donde recibe atención y cuidados constantes debido al avance de la enfermedad.

Su familia ha estado muy presente durante todo el proceso, y tanto sus hijas como su esposa suelen acompañarlo y pasar tiempo con él de manera frecuente.

Fue en 2022 cuando la familia anunció inicialmente que el actor padecía afasia. Tiempo después se confirmó el diagnóstico de demencia frontotemporal.

¿Qué enfermedad tiene Bruce Willis?

Bruce Willis fue diagnosticado con demencia frontotemporal (DFT), un grupo de trastornos cerebrales que afectan principalmente los lóbulos frontal y temporal del cerebro.

De acuerdo con Mayo Clinic, estas áreas están relacionadas con la personalidad, el comportamiento y el lenguaje, por lo que la enfermedad puede provocar cambios importantes en la conducta y comunicación de quien la padece.

Entre algunos de los síntomas más comunes se encuentran:

Cambios de comportamiento social.

Cambios de comportamiento social. Pérdida de empatía.

Dificultad para comunicarse.

Falta de juicio o inhibición.

Conductas compulsivas repetitivas.

Cambios en los hábitos alimenticios.

Apatía o desinterés.

A pesar de su estado de salud, Bruce Willis sigue siendo considerado uno de los grandes íconos del cine de acción, por lo que millones de fans alrededor del mundo continúan enviándole mensajes de apoyo y cariño.