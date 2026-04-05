Aprende cómo ver una foto del espacio cada día, ¡la NASA y los astrónomos te ayudan! Existe un rincón en Internet que funciona como una ventana directa al cosmos, recordándonos la magnitud y belleza de lo que hay "ahí fuera".

Se trata de una iniciativa de la NASA que, lejos de ser un frío archivo de datos científicos, se ha convertido en el ritual matutino de millones de personas que buscan una dosis de asombro antes de empezar su jornada laboral.

Hablamos de una plataforma que no descansa: cada 24 horas, sin falta, presenta una imagen nueva que puede ir desde las auroras boreales más psicodélicas hasta colisiones de galaxias que ocurrieron hace millones de años.

Lo más fascinante es que no se trata solo de ver "fotos bonitas"; cada imagen viene acompañada de una explicación redactada por astrónomos profesionales, lo que convierte esta experiencia en una clase maestra de astronomía comprimida en un solo párrafo.

¿Cómo ver una foto del espacio por día? NASA

Fotos del espacio por día: así funciona APOD

APOD, un acrónimo que corresponde a Astronomy Picture of the Day (Imagen Astronómica del Día), es un sitio web que nació en 1995. Fue creado por Robert Nemiroff y Jerry Bonnell, dos astrónomos que buscaban una forma sencilla de compartir los descubrimientos visuales del espacio con el público general.

Es una de las páginas oficiales más antiguas de la NASA, y su archivo es una línea del tiempo visual de la exploración espacial moderna. Desde las primeras imágenes de baja resolución de Marte hasta las impresionantes capturas infrarrojas del Telescopio Espacial James Webb, todo está registrado aquí.

La selección de fotografías del espacio que puedes ver por día es un proceso curado por expertos. Las imágenes provienen de diversas fuentes:

Telescopios Espaciales: como el Hubble, Chandra y el James Webb.

Misiones Planetarias: sondas que orbitan Júpiter, Saturno o que han aterrizado en Marte.

Astrofotógrafos aficionados: la NASA selecciona con frecuencia trabajos de fotógrafos terrestres que capturan eventos como eclipses, conjunciones planetarias o el paso de cometas. Incluso observatorios españoles, como el de Cielo y Tiedra, han tenido el honor de ver sus capturas destacadas en esta prestigiosa vitrina mundial.

¿Cómo ver una foto del espacio por día? NASA

¿Qué puedes encontrar en APOD?

Fenómenos atmosféricos y terrestres: muchas fotos muestran la belleza de nuestro propio planeta: nubes lenticulares, rayos verdes durante el atardecer, o el rastro de las estrellas sobre monumentos históricos.

muchas fotos muestran la belleza de nuestro propio planeta: nubes lenticulares, rayos verdes durante el atardecer, o el rastro de las estrellas sobre monumentos históricos. Actualidad astronómica: cuando ocurre un evento importante, como el paso de un cometa brillante o un eclipse solar total, la página se convierte en el centro de noticias visual. Los astrónomos suelen dedicar varios días a explicar diferentes ángulos del fenómeno.

cuando ocurre un evento importante, como el paso de un cometa brillante o un eclipse solar total, la página se convierte en el centro de noticias visual. Los astrónomos suelen dedicar varios días a explicar diferentes ángulos del fenómeno. Conceptos artísticos: a veces, los objetos están tan lejos o son tan teóricos que no podemos fotografiarlos directamente (como el interior de un agujero negro o la superficie de un exoplaneta lejano). En estos casos, la página presenta ilustraciones de artistas espaciales respaldadas por datos científicos, permitiéndonos "ver" lo invisible.

¿Cómo ver una foto del espacio del día de mi cumpleaños? NASA

¿Cómo ver la foto del espacio del día de tu cumpleaños?

Aunque la página principal muestra la imagen del día actual, el verdadero tesoro se encuentra en su archivo. Gracias a APOD, es posible ver una foto del espacio del día en que naciste, solo tienes que seguir ciertos pasos.

Si naciste después de junio de 1995, puedes entrar al archivo oficial de APOD: navega por el índice de fechas y selecciona tu día y año de nacimiento. Verás una fotografía que fue seleccionada ese día específico por los astrónomos para representar la maravilla del cosmos.

Pero si naciste antes del año 1995, no te preocupes, puedes disfrutar de una foto especial capturada por el Telescopio Espacial Hubble el día de tu cumpleaños. Ingresa al sitio web oficial creado por la NASA y coloca tu día y mes de nacimiento.

La herramienta te muestra una imagen impresionante capturada por el Hubble en esa fecha exacta (aunque sea de un año diferente al de tu nacimiento). Te permite descargar la imagen en alta resolución para usarla de fondo de pantalla o imprimirla.

Todos en la Tierra tienen la oportunidad de ver una foto del espacio desde la comodidad de nuestro hogar. La página de la NASA de "La Imagen Astronómica del Día" es un recordatorio constante de que somos parte de algo asombrosamente grande.