Degezeta, ¿quién era el cantante asesinado en Culiacán?

Mario Alberto Barreto Domínguez, cantante mejor conocido como ‘Degezeta’, fue asesinado en Culiacán, Sinaloa, cuando presuntamente salía de un estudio de grabación.

El cantante de apenas 22 años fue interceptado cuando circulaba a bordo de un Nissan Versa gris junto a un integrante de su equipo de trabajo. Presuntamente, los atacantes aprovecharon un alto para acercarse al vehículo y disparar en contra de los tripulantes.

Tras los disparos, servicios de emergencia se trasladaron al lugar y confirmaron el fallecimiento de ambas personas.

El vehículo quedó con el motor encendido y mal estacionado, casi impactando con una camioneta cercana.

¿Quién era Degezeta, cantante asesinado en Culiacán?

Degezeta fue asesinado en Culiacán. Especial

El joven era originario de Sonora y desde siempre mostró interés por la música. Primero se adentró al mundo del rap independente y luego encontró su pasión en el reguetón mexa, donde era considerado un joven promesa.

Degezeta trabajó durante varios años de forma independiente hasta que se integró a la disquera Hyphy Music, sello con el que impulsó temas como ‘TOSTO NAZO’, ‘Welcome To The Club’, ‘Chanel’ y ‘Mentira Burna’.

Trasciende que el joven cantante estaba a pocos días de lanzar un nuevo álbum, proyecto que sus seguidores esperaban desde hace semanas.

Aunque su carrera todavía estaba en una etapa inicial, el joven era señalado como una de las voces emergentes del reguetón, por lo que la noticia de su asesinato conmocionó a sus seguidores y amigos cercanos.

Última publicación en redes

Degezeta era muy activo en redes sociales, social utilizar las plataformas para impulsar sus proyectos musicales.

Su última publicación en Instagram fue de un fragmento de la canción ‘Tosto Nazo’, un tema con el que colaboró junto a Jacobbo y otros representatnes del género urbano.

Vieran qué bonito suena cuando los zumbo", escribió el reggeatonero en referencia al tema.

Tras confirmarse la noticia del fallecimiento de Degezeta, dicha publicación se llenó de comentarios con muestras de condolencias para la familia del cantante.

Disquera lamenta el crimen

Degezeta fue asesinado en Culiacán. Especial

La disquera Hyphy Music, Inc confirmó la muerte del joven de 22 años, lamentando la violencia que se vive en Sinaloa. El mensaje fue acompañado con una imagen de Degezeta con la leyenda “Descansa en paz” y las fechas 2004-2026.

Mario dejó su tierra en Hermosillo para venirse a Culiacán persiguiendo un sueño: hacer música, salir adelante y ganarse un lugar con su talento. Nos duele muchísimo saber que hoy su voz se apaga por culpa de la violencia que estamos viviendo. Siempre vamos a recordar las pláticas, las canciones, las risas y todas las ganas que le metía a este camino. Vuela alto, carnal”, publicó la disquera.

Al respecto, la Fiscalía General del Estado confirmó que abrió una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.

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