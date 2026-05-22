Scary Movie 6 es una de las películas más esperadas para quienes crecieron con las comedias absurdas de los años 2000 y, mientras llega finalmente a los cines después de más de una década, la franquicia sigue llamando la atención por la polémica palomera que acaban de sacar.

¿Cómo es la palomera oficial de Scary Movie 6?

Ya es común que, con el estreno de las películas más esperadas, se lance una palomera oficial, y Scary Movie no es la excepción. La cubeta tiene forma de bong transparente y está inspirada en una de las escenas más recordadas de toda la saga.

En las imágenes promocionales aparece Ghostface usando el recipiente mientras las palomitas quedan almacenadas dentro de la estructura.

Desde que comenzaron a circular las fotos, las reacciones han estado divididas entre fans que ya quieren conseguirla y personas que todavía no entienden cómo funcionará realmente el diseño dentro del cine.

Con el estreno de la nueva película, los estudios decidieron recuperar ese momento para crear un coleccionable pensado para fans y amantes de los artículos promocionales de cine.

Además, la línea incluirá cuatro versiones diferentes del recipiente, todas con tamaños distintos y una pequeña cazoleta donde puede colocarse mantequilla para las palomitas.

¿Llegará a México? Todo lo que sabemos sobre la palomera viral de Scary Movie 6 IG miramax

¿La palomera de Scary Movie 6 se venderá en México?

Aunque la palomera de Scary Movie 6 ya comenzó a circular en redes sociales, todavía no existe confirmación oficial sobre su llegada a México. Hasta ahora, el coleccionable únicamente ha sido promocionado para cadenas de cine en Estados Unidos, por lo que fans mexicanos siguen esperando noticias de Cinépolis o Cinemex o si bien aquí habría otro tipo de coleccionables.

Aun así, la posibilidad no suena tan lejana. Durante los últimos años, las palomeras especiales se han convertido en una parte importante de muchos estrenos y varias de las más virales han terminado llegando al mercado mexicano después de su lanzamiento internacional.

Y es que algunas palomeras temáticas incluso llegan a agotarse durante los primeros días de preventa, especialmente cuando están relacionadas con franquicias populares o diseños poco comunes.

¿Llegará a México? Todo lo que sabemos sobre la palomera viral de Scary Movie 6 Captura de Pantalla

Así reaccionaron las redes por la nueva palomera de Scary Movie

Las imágenes comenzaron a moverse rápidamente entre TikTok, X e Instagram, donde aparecieron desde memes hasta personas preguntando si la palomera realmente llegará a salas de cine fuera de Estados Unidos.

Algunos fans celebraron el diseño precisamente porque mantiene el tipo de humor exagerado e incómodo que siempre caracterizó a la franquicia. Otros incluso dijeron que es de las pocas palomeras recientes que realmente les interesa comprar.

Pero también aparecieron críticas y dudas.

Varias personas cuestionaron qué tan práctica puede ser para comer durante la película, especialmente porque parece complicado alcanzar las palomitas del fondo. Otros usuarios se enfocaron más en el material del recipiente y preguntaron si realmente estará hecho de vidrio.

También hubo comentarios relacionados con el hecho de que el diseño esté inspirado en una pipa y pueda venderse dentro de complejos de cine donde asisten menores de edad.

Aun así, el producto consiguió exactamente lo que buscaba: hacer que la conversación alrededor de Scary Movie 6 creciera antes de su estreno.

¿Llegará a México? Todo lo que sabemos sobre la palomera viral de Scary Movie 6 Captura de Pantalla

¿Cuándo se estrena Scary Movie 6 en México?

El estreno de Scary Movie 6 en México está programado para el próximo 3 de junio, mientras que en Estados Unidos llegará a cines el 5 de junio.

Por ahora no existe confirmación oficial sobre si la polémica palomera estará disponible en complejos mexicanos o si será exclusiva de ciertas cadenas estadounidenses.