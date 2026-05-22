¿Te gusta lo oscuro y misterioso? Estas películas góticas te atraparán desde el primer minuto

Si te gustan las historias llenas de misterio, romance oscuro y escenarios góticos, existen películas que pueden transportarte a mundos sombríos y fascinantes.

Desde clásicos del cine hasta animaciones hechas con la técnica stop motion, estas producciones destacan por su estética, personajes inquietantes y atmósferas envolventes.

Aquí te dejamos algunas películas góticas que no te puedes perder si amas el lado más oscuro del cine.

¿Qué películas tienen un estilo gótico?

La Cumbre Escarlata

La película dirigida por el cineasta mexicano Guillermo del Toro se estrenó en 2015 y cuenta con las actuaciones de Mia Wasikowska, Jessica Chastain y Tom Hiddleston.

La historia sigue a Edith, una joven escritora que se enamora y se casa con el aristócrata Thomas Sharpe. Tras mudarse a una misteriosa mansión junto a la hermana de su esposo, comienza a descubrir oscuros secretos familiares que transforman su vida en una pesadilla llena de misterio.

Con escenarios sombríos, fantasmas y una estética visual impresionante, esta película mezcla romance, terror y drama gótico de una manera cautivadora.

Películas con temática gótica Foto: IMDb

Sombras Tenebrosas

Dirigida por Tim Burton, esta cinta de 2012 combina comedia, terror y fantasía gótica. El protagonista es Johnny Depp, quien interpreta a Barnabas Collins, un hombre adinerado que es convertido en vampiro por una bruja después de rechazarla.

Años después, Barnabas despierta y regresa con su peculiar familia, enfrentándose a situaciones tan oscuras como divertidas.

La película destaca por su estilo visual característico, escenarios extravagantes y una atmósfera que envuelve por completo a quienes disfrutan del cine gótico con un toque de humor.

Películas con temática gótica Foto: IMDb

Nosferatu

Nosferatu es uno de los grandes clásicos del cine de terror. Estrenada por primera vez el 4 de marzo de 1922 en Berlín, la película se convirtió en una referencia obligada para las historias de vampiros gracias a su estética oscura y narrativa inquietante.

La trama sigue a Thomas, un agente inmobiliario que viaja a Transilvania para cerrar un negocio con el misterioso Conde Orlok. Sin embargo, el vampiro desarrolla una peligrosa obsesión por la esposa del protagonista, desatando una historia llena de tensión y misterio.

La cinta ha tenido distintas adaptaciones a lo largo de los años. La más reciente llegó en 2024 bajo la dirección de Robert Eggers y contó con las actuaciones de Bill Skarsgård, Lily-Rose Depp, Nicholas Hoult y Willem Dafoe.

Películas con temática gótica Foto: IMDb

El cadáver de la novia

Si eres fan del universo de Tim Burton, seguramente conoces esta querida película de 2005. Y si todavía no la has visto, puede ser una gran opción para adentrarte en el cine gótico animado.

La historia sigue a Víctor, un joven tímido que accidentalmente termina casándose con una novia muerta mientras practicaba sus votos matrimoniales. A partir de ahí, queda atrapado entre el mundo de los vivos y el de los muertos.

Además de su emotiva historia, la película destaca por estar realizada con la técnica stop motion, lo que le da una estética única y llena de detalles visuales inolvidables.

Películas con temática gótica Foto: IMDb

Solo los amantes sobreviven

Dirigida por Jim Jarmusch, esta película de 2013 presenta una historia de vampiros muy distinta a las tradicionales.

La trama sigue a Adam y Eve, dos amantes vampiros que han permanecido juntos durante siglos. Sin embargo, la llegada de la impulsiva hermana menor de Eve altera la tranquilidad de su relación y desencadena distintos conflictos.

Protagonizada nuevamente por Tom Hiddleston junto a Tilda Swinton, esta cinta destaca por su tono melancólico, música envolvente y una estética elegante que fascina a los amantes del cine oscuro y gótico.

Películas con temática gótica Foto: IMDb

Si buscas películas con misterio, vampiros, romance oscuro y escenarios sombríos, estas opciones pueden convertirse en tus favoritas para disfrutar de una maratón llena de esencia gótica.