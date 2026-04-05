Astronautas de Artemis II vislumbran el ‘Gran Cañón’ de la Luna

La misión Artemis II avanza con éxito y comienza a ofrecer imágenes inéditas del satélite natural de la Tierra. La tripulación ha observado zonas de la Luna nunca antes vistas directamente por seres humanos, marcando un hito en la exploración espacial contemporánea.

A casi dos tercios de su trayecto, los astronautas se encuentran a más de 321,000 kilómetros de la Tierra y a unos 132.000 kilómetros de la Luna, en una travesía que busca redefinir los límites de la exploración tripulada más allá de la órbita terrestre.

De acuerdo con la NASA, la tripulación logró observar la cuenca Oriental, un gigantesco cráter lunar descrito como el “Gran Cañón” del satélite. Aunque esta formación ya había sido captada por sondas robóticas, es la primera vez que es vista directamente por ojos humanos.

La astronauta Christina Koch destacó la singularidad de este momento durante una transmisión en vivo, subrayando que la vista fue “absolutamente espectacular” y sin precedentes.

Además, los tripulantes confirmaron su primera observación directa de la cara oculta de la Luna, una región históricamente inaccesible a la visión humana desde la Tierra.

La Luna tomada por un miembro de la tripulación de Artemis II a través de la ventana de la nave espacial Orion. AFP

Navegación y precisión en una misión crítica

La nave Orion continúa su trayectoria hacia la denominada esfera de influencia lunar, el punto en el que la gravedad de la Luna supera la de la Tierra. Este será un momento clave para el éxito del sobrevuelo.

Durante la misión, los astronautas han ejecutado maniobras de pilotaje manual y revisado protocolos para la observación de accidentes geográficos lunares, incluyendo cráteres de impacto y antiguos flujos de lava.

El comandante Reid Wiseman ha descrito la operación como una hazaña “hercúlea”, destacando tanto la complejidad técnica como la carga emocional del viaje.

Si la misión continúa según lo previsto, la tripulación —integrada también por Victor Glover y el canadiense Jeremy Hansen— podría alcanzar la mayor distancia recorrida por humanos desde la Tierra en la historia.

A diferencia de las misiones del programa Apolo, que sobrevolaron la Luna a baja altitud, Artemis II permitirá una visión más amplia del satélite, incluyendo regiones cercanas a los polos.

Los cuatro miembros de la tripulación de Artemis II. AFP

Entre la ciencia y la emoción

Más allá del rigor científico, la misión también refleja la dimensión humana de la exploración espacial. Wiseman relató como uno de los momentos más significativos el contacto con sus hijas desde el espacio, evidenciando el impacto emocional de una misión de esta magnitud.

La tripulación ha mantenido una alta moral, combinando disciplina técnica con momentos cotidianos como compartir alimentos o escuchar música, en este caso la canción “Pink Pony Club” de Chappell Roan.

Artemis II forma parte de una estrategia más amplia para establecer una presencia humana sostenida en la Luna. Este objetivo incluye la eventual construcción de una base lunar permanente que sirva como plataforma para misiones futuras, incluyendo la exploración de Marte.

La misión no solo amplía el conocimiento científico, sino que también redefine las capacidades tecnológicas y operativas necesarias para la exploración del espacio profundo.

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