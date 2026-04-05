Misión Artemis II va por el récord en distancia del Apolo 13

La misión Artemis II está a punto de marcar un nuevo hito en la exploración espacial al proyectar a su tripulación más allá de cualquier distancia alcanzada previamente por seres humanos, superando el récord establecido hace más de medio siglo.

El vuelo, impulsado por la NASA, despegó el 1 de abril de 2026 y contempla una travesía de aproximadamente 10 días, en la que cuatro astronautas realizarán un sobrevuelo lunar como parte de las pruebas clave para futuras misiones tripuladas.

Hasta ahora, la mayor distancia desde la Tierra registrada por humanos pertenece a la misión Apollo 13, cuyos astronautas alcanzaron en 1970 cerca de 400 mil kilómetros, tras modificar su trayectoria debido a una emergencia a bordo.

De acuerdo con estimaciones oficiales, Artemis II superará esa cifra al alcanzar aproximadamente 406 mil kilómetros, estableciendo así un nuevo récord de distancia en la historia de la exploración espacial tripulada.

Este punto máximo se producirá cuando la nave Orion atraviese el lado oculto de la Luna, antes de iniciar su regreso hacia la Tierra.

El vuelo, impulsado por la NASA, despegó el 1 de abril de 2026. AFP

Pruebas clave para el futuro de la exploración lunar

Más allá del récord, el objetivo central de la misión es evaluar sistemas críticos como el soporte vital, la navegación y las comunicaciones en espacio profundo.

Estos elementos son fundamentales para garantizar la seguridad de futuras misiones que buscarán llevar nuevamente humanos a la superficie lunar, algo que no ocurre desde el fin del programa Apollo en 1972.

Artemis II funciona así como una misión de validación, destinada a comprobar que la tecnología actual puede sostener vuelos tripulados más allá de la órbita terrestre.

La misión representa el retorno de astronautas al espacio profundo por primera vez en más de cinco décadas, un paso decisivo en la nueva era de exploración impulsada por el programa Artemis.

Este ambicioso proyecto busca establecer una presencia humana sostenida en la Luna y sentar las bases para futuras misiones tripuladas a Marte.

Con Artemis II, la NASA no solo busca romper récords, sino también consolidar su liderazgo en la exploración espacial y avanzar hacia un modelo de exploración más sostenible y continuo.

El éxito de esta misión será determinante para el calendario de futuras operaciones, incluyendo el eventual regreso del ser humano a la superficie lunar.

Astronautas de Artemis vislumbran el ‘Gran Cañón’ de la Luna

La misión Artemis II avanza con éxito y comienza a ofrecer imágenes inéditas del satélite natural de la Tierra. La tripulación ha observado zonas de la Luna nunca antes vistas directamente por seres humanos, marcando un hito en la exploración espacial contemporánea.

A casi dos tercios de su trayecto, los astronautas se encuentran a más de 321,000 kilómetros de la Tierra y a unos 132.000 kilómetros de la Luna, en una travesía que busca redefinir los límites de la exploración tripulada más allá de la órbita terrestre.

De acuerdo con la NASA, la tripulación logró observar la cuenca Oriental, un gigantesco cráter lunar descrito como el “Gran Cañón” del satélite. Aunque esta formación ya había sido captada por sondas robóticas, es la primera vez que es vista directamente por ojos humanos.

La astronauta Christina Koch destacó la singularidad de este momento durante una transmisión en vivo, subrayando que la vista fue “absolutamente espectacular” y sin precedentes.

Además, los tripulantes confirmaron su primera observación directa de la cara oculta de la Luna, una región históricamente inaccesible a la visión humana desde la Tierra.

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