¿Quién es la esposa de Jacob Batalon? El actor de Spider-Man se casó en secreto

Jacob Batalon, conocido por dar vida a Ned Leeds, el inseparable amigo de Peter Parker en las películas de Spider-Man, sorprendió a sus seguidores luego de que se confirmara que ya dio el siguiente paso en su vida personal.

De acuerdo con reportes de diversos medios especializados, el actor contrajo matrimonio con Veronica Leahov, una noticia que tomó por sorpresa a muchos de sus fans, ya que la pareja optó por mantener los detalles de su enlace completamente en privado.

Foto: Instagram lifeisaloha

La confirmación llegó después de que el propio Batalon comenzara a referirse a Veronica como su esposa durante algunas entrevistas, despertando la curiosidad entre sus seguidores.

¿Quién es Veronica Leahov, esposa de Jacob Batalon?

La ahora esposa de Jacob Batalon, es una diseñadora de interiores que ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en Nueva York.

Originaria de Moldavia, cuenta con estudios de posgrado en el Fashion Institute of Technology (FIT) y ha trabajado en distintos proyectos relacionados con el diseño de interiores y la arquitectura.

Su nombre comenzó a ganar notoriedad en 2025, cuando el actor anunció públicamente su compromiso tras una propuesta de matrimonio realizada en Nueva York.

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¿Qué se sabe de la boda?

A diferencia de otras celebridades de Hollywood, Jacob Batalon y Veronica Leahov decidieron celebrar su matrimonio con total discreción.

Hasta el momento no se ha revelado la fecha exacta ni el lugar donde se realizó la ceremonia, ya que ambos prefirieron compartir ese momento únicamente con familiares y personas cercanas.

La decisión llamó la atención de los seguidores del actor, quienes esperaban conocer más detalles sobre la celebración después del compromiso anunciado el año pasado.

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Aunque la pareja nunca hizo un anuncio oficial, en las últimas semanas comenzaron a aparecer varias señales que alimentaron los rumores.

Una de ellas fue la aparición de Jacob Batalon con un anillo durante la premiere de Spider-Man: Brand New Day en Los Ángeles.

A esto se sumó un cambio realizado por Veronica Leahov en su perfil profesional, donde ahora utiliza el apellido Batalon, un detalle que fue interpretado como una confirmación del matrimonio.

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¿Cuándo comenzó la historia de amor?

Jacob Batalon y Veronica Leahov anunciaron su compromiso en marzo de 2025, luego de una romántica propuesta realizada en Nueva York.

Desde entonces, ambos mantuvieron su relación alejada de la atención mediática, compartiendo muy pocos momentos de su vida privada.

Con esta noticia, el actor inicia una nueva etapa personal mientras continúa ligado al universo de Spider-Man, una franquicia que lo convirtió en uno de los rostros más queridos por los seguidores de Marvel.