Ariana Grande inicia su gira 'Eternal sunshine': este es el setlist completo
Ariana Grande regresó a los escenarios con el inicio de su gira Eternal Sunshine. Conoce las canciones que interpretó en su primer concierto.
Ariana Grande volvió a encontrarse con sus seguidores tras varios años sin realizar una gira mundial. La cantante estadounidense dio el banderazo de salida a su esperado Eternal Sunshine Tour este 6 de junio, una serie de conciertos que marca una nueva etapa en su carrera y que reúne canciones de sus trabajos más recientes junto a algunos de los temas más exitosos que la llevaron a convertirse en una de las figuras más importantes del pop.
Después de meses de expectativa entre sus fans, la artista presentó un espectáculo pensado para recorrer diferentes momentos de su trayectoria musical. La producción combina una propuesta visual y un repertorio que permite escuchar desde los lanzamientos más recientes hasta canciones que se han convertido en clásicos de su carrera.
Eternal Sunshine se convierte en el eje principal del espectáculo
La nueva gira de Ariana Grande tiene como punto de partida el álbum Eternal Sunshine, A través de varias de las canciones incluidas en este disco, la cantante comparte con sus fans por medio de videos y la misma presentación, momentos personales, los cambios y los procesos de crecimiento que ha tenido.
La apertura del show incluye temas como "yes, and?" y "positions”, Conforme avanza la presentación, el público también puede escuchar sencillos recientes como "dandelion" y "the boy is mine".
El regreso a los escenarios también sirvió para que Ariana Grande retomara canciones que han marcado diferentes momentos de su carrera. Desde su última gira mundial en 2019, la cantante lanzó los discos Positions y Eternal Sunshine, además de anunciar la llegada de un nuevo proyecto llamado Petal, cuyo lanzamiento está programado para el 31 de julio.
Los éxitos más conocidos también tienen espacio en el show
Uno de los momentos más celebrados de la noche llegó cuando Ariana Grande interpretó canciones que forman parte de su catálogo más popular. Entre ellas destacan "thank u, next" y "7 rings", dos de los sencillos más exitosos de su carrera.
La tercera sección del concierto reunió además tres temas muy reconocidos por el público: "One Last Time", "Rain On Me" y "Break Free". Más adelante aparecieron canciones como "Dangerous Woman" y "Honeymoon Avenue".
Setlist de Eternal Sunshine Tour
Durante la noche inaugural de la gira, Ariana Grande interpretó las siguientes canciones:
yes, and?
positions
dandelion
the boy is mine
eternal sunshine
just like magic
thank u, next
7 rings
imperfect for you
warm
safety net
One Last Time
Rain On Me
Break Free
twilight zone
past life
Dangerous Woman
Honeymoon Avenue (versión OG)
Hampstead
Into You
hate that i made you love me
we can’t be friends (wait for your love)
supernatural
ordinary things (outro)