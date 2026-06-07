Ariana Grande inicia su gira 'Eternal sunshine': este es el setlist completo

Ariana Grande volvió a encontrarse con sus seguidores tras varios años sin realizar una gira mundial. La cantante estadounidense dio el banderazo de salida a su esperado Eternal Sunshine Tour este 6 de junio, una serie de conciertos que marca una nueva etapa en su carrera y que reúne canciones de sus trabajos más recientes junto a algunos de los temas más exitosos que la llevaron a convertirse en una de las figuras más importantes del pop.

Después de meses de expectativa entre sus fans, la artista presentó un espectáculo pensado para recorrer diferentes momentos de su trayectoria musical. La producción combina una propuesta visual y un repertorio que permite escuchar desde los lanzamientos más recientes hasta canciones que se han convertido en clásicos de su carrera.

Ariana Grande Canva

Eternal Sunshine se convierte en el eje principal del espectáculo

La nueva gira de Ariana Grande tiene como punto de partida el álbum Eternal Sunshine, A través de varias de las canciones incluidas en este disco, la cantante comparte con sus fans por medio de videos y la misma presentación, momentos personales, los cambios y los procesos de crecimiento que ha tenido.

La apertura del show incluye temas como "yes, and?" y "positions”, Conforme avanza la presentación, el público también puede escuchar sencillos recientes como "dandelion" y "the boy is mine".

El regreso a los escenarios también sirvió para que Ariana Grande retomara canciones que han marcado diferentes momentos de su carrera. Desde su última gira mundial en 2019, la cantante lanzó los discos Positions y Eternal Sunshine, además de anunciar la llegada de un nuevo proyecto llamado Petal, cuyo lanzamiento está programado para el 31 de julio.

Los éxitos más conocidos también tienen espacio en el show

Uno de los momentos más celebrados de la noche llegó cuando Ariana Grande interpretó canciones que forman parte de su catálogo más popular. Entre ellas destacan "thank u, next" y "7 rings", dos de los sencillos más exitosos de su carrera.

La tercera sección del concierto reunió además tres temas muy reconocidos por el público: "One Last Time", "Rain On Me" y "Break Free". Más adelante aparecieron canciones como "Dangerous Woman" y "Honeymoon Avenue".

Setlist de Eternal Sunshine Tour

Durante la noche inaugural de la gira, Ariana Grande interpretó las siguientes canciones:

yes, and?

positions

dandelion

the boy is mine

eternal sunshine

just like magic

thank u, next

7 rings

imperfect for you

warm

safety net

One Last Time

Rain On Me

Break Free

twilight zone

past life

Dangerous Woman

Honeymoon Avenue (versión OG)

Hampstead

Into You

hate that i made you love me

we can’t be friends (wait for your love)

supernatural

ordinary things (outro)