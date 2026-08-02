Linda Blair, estrella de “El Exorcista”, es investigada por presunta operación irregular con perros

La actriz Linda Blair, quien alcanzó fama mundial por interpretar a Regan MacNeil en la película El Exorcista, en 1973, vuelve a estar en el centro de la conversación pública, aunque esta vez no por su trayectoria en Hollywood, sino por una investigación relacionada con el cuidado de perros en una propiedad del sur de California.

El caso ha generado atención debido a que Blair, durante décadas, ha sido reconocida por su trabajo en favor del rescate animal mediante su organización Linda Blair WorldHeart Foundation.

¿Por qué investigan a Linda Blair por una operación con perros?

La investigación comenzó después de que autoridades del condado de Los Ángeles acudieron a una propiedad relacionada con Linda Blair para realizar una inspección sobre una presunta operación de alojamiento y cuidado de perros.

La revisión estuvo relacionada con una instalación que habría albergado a más de 100 perros y con la necesidad de verificar que el sitio cumpliera con las regulaciones locales.

La inspección fue realizada por personal del Departamento de Cuidado y Control Animal del condado de Los Ángeles y del Departamento de Planeación Regional, quienes buscaron evaluar las condiciones del lugar y revisar la documentación correspondiente.

Uno de los puntos centrales de la investigación está relacionado con permisos que presuntamente no se habrían actualizado desde 2023, situación que llevó a las autoridades a revisar la operación.

Tras la inspección, los reportes disponibles indican que no se retiraron animales del lugar y que Blair colaboró con las autoridades durante el procedimiento.

Linda Blair investigación por perros en California IG

¿Linda Blair enfrenta cargos por el caso de los perros?

Hasta ahora, Linda Blair no enfrenta cargos confirmados derivados de esta investigación.

Las autoridades realizaron una inspección para determinar si la operación cumplía con los requisitos establecidos por las normas del condado de Los Ángeles. Hasta el momento no se ha informado sobre arrestos, denuncias penales ni una orden para retirar animales del sitio.

Después de la visita de las autoridades, Blair utilizó sus redes sociales para hablar sobre el caso y aseguró que continúa comprometida con el rescate animal.

Hoy recibimos una visita muy inesperada y, al parecer, no hay nada más que papeleo, algunos diagramas nuevos y otras cosas.

La actriz también explicó que busca trasladar sus operaciones desde hace dos años.

Llevo dos años intentando mudarme, la verdad, y es imprescindible para mi salud y para poder ayudar a más animales. Pero ahora mismo está en las noticias, así que quería ponerme en contacto con ustedes para que supieran que estoy bien, los animales están bien y que solo tenemos que realizar algunos trámites; de eso se trataba todo esto", señaló en el video.

Linda Blair investigación por perros en California IG

Blair también cuestionó que la inspección se realizara sin una notificación previa que, desde su perspectiva, le habría permitido atender los requerimientos administrativos antes del operativo.

No sé por qué no se usa más el correo postal para notificar a alguien.

Finalmente, agradeció el apoyo que recibe su fundación y pidió continuar con las donaciones.

Apreciamos mucho a los voluntarios y a las familias de acogida, y estamos lidiando con una gran crisis en California y en todo el país. Por lo tanto, cualquier tipo de apoyo sería de gran ayuda.

De El Exorcista al rescate animal: la historia de Linda Blair y su fundación

Aunque para millones de espectadores Linda Blair permanece ligada al personaje de Regan MacNeil en El Exorcista, uno de los papeles más recordados del cine de terror, la actriz también ha construido una faceta pública enfocada en la protección animal.

Blair fundó la Linda Blair WorldHeart Foundation, una organización dedicada al rescate, rehabilitación y búsqueda de hogares para animales abandonados o maltratados.

De acuerdo con la información publicada por la propia organización, sus actividades incluyen programas de rescate, atención para perros en situación de vulnerabilidad y esfuerzos para promover la adopción responsable.

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Durante años, la actriz ha participado en campañas relacionadas con el bienestar animal y ha utilizado su fama para impulsar la adopción de mascotas.

La investigación ha llamado especialmente la atención porque involucra la actividad con la que Blair ha sido identificada fuera de Hollywood durante las últimas décadas. Mientras las autoridades concluyen la revisión administrativa, la actriz sostiene que los animales permanecen en buenas condiciones y que el caso se limita a la actualización de documentación y permisos.