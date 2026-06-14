"Nunca usen mi música": Ariana Grande exige que sus canciones no se incluyan en campañas migratorias

La cantante estadounidense Ariana Grande expresó su rechazo después de que la Casa Blanca utilizara una de sus canciones en un video relacionado con operativos migratorios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

La intérprete de "We Can't Be Friends" pidió públicamente que su música no fuera vinculada con este tipo de mensajes, lo que desató una nueva controversia entre artistas y la administración del presidente Donald Trump.

Ariana Grande exige que su música no sea utilizada en campañas migratorias Especial

¿Por qué Ariana Grande pidió que dejaran de usar su música en campañas migratorias?

La polémica comenzó después de que la cuenta oficial de la Casa Blanca en TikTok compartiera un video sobre acciones de ICE con "Bye" como fondo musical, tema incluido en el álbum Eternal Sunshine de Ariana Grande.

La publicación mostraba imágenes de detenciones migratorias y estaba acompañada por un mensaje que destacaba la política fronteriza impulsada por la administración Trump:

Bye, bye. El presidente Trump ha entregado la frontera más segura de la historia.

La asociación entre las imágenes y la canción provocó una reacción inmediata de la artista. A través de los comentarios de la publicación, Grande manifestó su inconformidad y pidió que su música no fuera utilizada para promover contenidos relacionados con operativos migratorios.

Su postura coincide con declaraciones previas en las que ha mostrado apoyo a las comunidades inmigrantes y ha cuestionado algunas políticas de deportación en Estados Unidos.

Ariana Grande exige que su música no sea utilizada en campañas migratorias Captura de pantalla

La reacción de Ariana Grande que encendió la polémica

La cantante respondió directamente en la publicación con un mensaje contundente en el que pidió que su música no fuera utilizada en relación con lo que describió como una situación "bárbara" e "inhumana".

Por favor, nunca usen mi música en relación con esta barbarie, inhumana y atroz estupidez. Que se joda Ice.

Medios internacionales señalan que el equipo de la artista intervino para solicitar que el audio fuera retirado del contenido. Horas después, la canción dejó de escucharse en la publicación, aunque el video permaneció disponible en la plataforma.

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Otros artistas que han rechazado el uso de sus canciones en mensajes políticos

El caso de Ariana Grande no es aislado. En los últimos años, varios músicos han protestado por el uso de sus canciones en campañas o mensajes políticos con los que no coinciden.

Artistas como Sabrina Carpenter, Jess Glynne, Kenny Loggins y SZA han criticado a la administración estadounidense por utilizar sus temas musicales en publicaciones relacionadas con migración y deportaciones.

Figuras como Beyoncé, Céline Dion, Bruce Springsteen y ABBA, quienes han pedido que sus obras no sean asociadas con determinadas posturas políticas.

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¿Qué pasó con la canción "Bye" tras la queja pública de Ariana Grande?

Tras la protesta de la cantante, el audio de "Bye" fue eliminado del video difundido por la Casa Blanca. Sin embargo, la publicación continuó activa en TikTok.

Entertainment Weekly y Reuters señalaron que la medida ocurrió después de las gestiones realizadas por representantes de la artista. Hasta el momento, no se ha informado sobre acciones legales relacionadas con el uso de la canción.

La controversia volvió a poner sobre la mesa el debate sobre los límites del uso de obras musicales en contenidos políticos y el derecho de los artistas a deslindarse públicamente de mensajes con los que no comparten afinidad.

La reacción de Ariana Grande demuestra que las figuras públicas mantienen una postura cada vez más activa respecto al uso de su imagen y de su trabajo artístico. Más allá de la polémica, el caso evidencia cómo la música continúa siendo una poderosa herramienta de comunicación capaz de influir en debates sociales y políticos de gran alcance.