Cynthia Klitbo reclama a Ese Pérez tras comentarios contra Arantza Ruiz; "vean por quién votan"

Cynthia Klibto explotó contra Ese Pérez, luego de que el influencer le dijera a Arantza Ruiz que traía look de prostituta en los últimos días de competencia de La Casa de los Famosos.

En un video, Cynthia aseguró que su compañera se sintió afectada por esas palabras y pidió a los seguidores de La Casa de los Famosos México considerarlas antes de votar.

Klitbo habló directamente a la cámara mientras se encontraba en el camerino y dijo que estaba molesta con el trato hacia las mujeres y dejó claro que no tiene intención de construir una amistad con el creador de contenido.

¿Qué dijo Cynthia Klitbo sobre Ese Pérez?

La actriz sostuvo que Arantza había pasado el día anterior llorando junto a sus padres por un comentario que, según su relato, hizo Pérez sobre su vestimenta.

“Ese Pérez dijo que traía look de prostituta, que no tiene nada de malo ser prostituta, pero pues nada más para que vean por quién van a votar”, expresó Klitbo.

La actriz continuó con un mensaje dirigido a quienes respaldan al concursante: “Hagan, hagan héroes, hagan héroes de gente que maltrata a las mujeres y que se expresa así. Tómenlo en cuenta”, manifestó en tono de reproche.

Cynthia también cuestionó que se hablara de esa manera de una compañera y terminó su video negando que Ese Pérez será su amigo alguna vez

“Bueno, de todas maneras nunca va a ser mi amigo, jamás”.

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Los antecedentes entre Cynthia Klitbo y Ese Pérez

Klitbo y Pérez compartieron la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, donde protagonizaron diferencias durante la convivencia. Uno de los conflictos documentados por el programa estuvo relacionado con las quejas del creador de contenido por los ronquidos de la actriz.

En aquel episodio, Cynthia lo confrontó después de escuchar que hablaba de ella y le pidió expresar sus inconformidades directamente.

Arantza Ruiz también participó en esta edición del programa. La actriz cuenta con trabajos en telenovelas como La malquerida, Vencer el pasado y El precio de amarte, según su perfil publicado en el sitio oficial del reality.

bgpa