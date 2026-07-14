La espectacular colección de lujos que comparten Thalía y Tommy Mottola tras más de dos décadas juntos

Más de 25 años después de haber llegado al altar, Thalía y Tommy Mottola siguen siendo una de las parejas más sólidas y poderosas del mundo del entretenimiento.

La cantante mexicana y el empresario musical no solo han construido una historia de amor, también han formado un imperio que les ha permitido disfrutar de un estilo de vida rodeado de exclusividad, propiedades de ensueño y una selecta lista de amistades.

Las impresionantes mansiones de Thalía y Tommy Mottola

Desde que contrajeron matrimonio en el año 2000, la intérprete de Amor a la mexicana y el exdirector de Sony Music han combinado sus exitosas carreras para consolidar una fortuna que diversos reportes estiman en cientos de millones de dólares.

Tras más de dos décadas juntos, han construido un imperio valuado en cientos de millones de dólares. Foto: Instagram @thalia

Sin embargo, más allá de las cifras, lo que llama la atención es la manera en que han construido una vida donde el lujo y la elegancia forman parte de su día a día. Uno de los mayores símbolos de su patrimonio son las impresionantes propiedades que han adquirido a lo largo de los años.

La pareja se ha caracterizado por invertir en exclusivos bienes raíces, remodelarlos con un gusto sofisticado y, en algunos casos, venderlos posteriormente por cifras millonarias.

Durante varios años vivieron en una espectacular residencia en Greenwich, Connecticut, rodeada de áreas boscosas, un lago privado y sistemas de seguridad de alta tecnología. La propiedad también destacaba por albergar un enorme vestidor donde Thalía resguardaba parte de su exclusiva colección de moda.

La pareja posee lujosas propiedades en destinos exclusivos como Miami y los Hamptons.

Actualmente, una de sus residencias más conocidas se encuentra en Surfside, Miami, una de las zonas más exclusivas de Florida. La moderna mansión ofrece todas las comodidades de un resort privado y se ubica frente al mar, convirtiéndose en el refugio ideal para disfrutar del clima y la tranquilidad junto a sus hijos, Sabrina y Matthew.

A ello se suma su residencia de verano en los Hamptons, uno de los destinos favoritos de la élite neoyorquina. La propiedad presume extensos jardines, acceso privado a la playa, piscina y espacios especialmente diseñados para que la cantante continúe trabajando en nuevos proyectos musicales.

Ambos forman parte de una élite social integrada por estrellas y empresarios del entretenimiento.

¿En dónde pasa sus vacaciones Thalía?

Para Thalía y Tommy Mottola, viajar también forma parte de su exclusivo estilo de vida. La pareja suele trasladarse en vuelos privados cuando asiste a compromisos profesionales o disfruta de vacaciones familiares.

Su estilo de vida incluye jets privados, yates exclusivos y vacaciones por el Mediterráneo.

Además, durante la temporada de verano acostumbran recorrer distintos destinos del Mediterráneo a bordo de lujosos yates, visitando lugares como la costa italiana, Saint-Tropez o diversas islas europeas.

Las imágenes compartidas por ambos en redes sociales muestran paisajes espectaculares, cenas frente al mar y reuniones con algunos de los personajes más influyentes del espectáculo y los negocios.

¿Cuál es la colección de ropa de Thalía?

Quienes siguen la trayectoria de Thalía saben que la moda ocupa un lugar muy especial en su vida. La cantante ha construido un guardarropa que incluye diseños de firmas como Chanel, Dior, Versace y Balenciaga, además de piezas de colección que pocas celebridades poseen.

Thalía resguarda una colección de alta costura con piezas de Chanel, Dior, Versace y Balenciaga. Reuters

Por ejemplo, Tommy Mottola ha sorprendido a su esposa con regalos exclusivos, entre ellos destacan piezas vinculadas a Marilyn Monroe y joyas de alto valor que la artista luce durante importantes eventos internacionales.

Los impresionantes diamantes que suele portar en galas y alfombras rojas, así como su icónico anillo de compromiso, forman parte de una colección que ha llamado la atención de especialistas en moda y alta joyería.

El poderoso círculo de amistades de la pareja

Otro de los privilegios que acompaña su estilo de vida es el círculo social al que pertenecen. Con el paso de los años, Thalía y Tommy han cultivado amistades con algunas de las personalidades más importantes de la música, el cine y los negocios.

La historia de Thalía y Tommy Mottola sigue siendo una de las más comentadas del espectáculo. (AP)

Es común verlos compartiendo celebraciones con Gloria y Emilio Estefan, Jennifer Lopez, Marc Anthony, Tommy Hilfiger y otros referentes de la industria del entretenimiento.

Sus reuniones privadas suelen convertirse en exclusivos encuentros donde conviven artistas, empresarios y productores de talla internacional. Pero aunque su vida está rodeada de lujos, la cantante ha logrado conservar la espontaneidad que la caracteriza.

En sus redes sociales alterna fotografías de sofisticados eventos con divertidos videos donde aparece disfrutando del día a día, preparando recetas caseras, probando extravagantes tratamientos de belleza o compartiendo momentos cotidianos con su familia.

Esa cercanía con el público ha sido una de las claves de su éxito durante décadas. Mientras su estilo de vida refleja glamour y exclusividad, Thalía continúa mostrando el sentido del humor y la naturalidad que conquistaron a millones de seguidores desde sus inicios.

Después de más de dos décadas juntos, la artista y Tommy Mottola representan una de las parejas más estables del espectáculo, y muestran cómo el éxito profesional puede traducirse en un patrimonio impresionante sin perder la complicidad que los ha mantenido unidos a lo largo de los años.