¡Playa Limbo está de fiesta!
La banda cerrará la tercera temporada de Amazon Music City Sessions mañana y alista un concierto acústico para noviembre
Hace 10 años Playa Limbo llegaba a la escena musical después de una reestructuración de su alineación y lo que parecía un comienzo desde cero. Ahora, la banda originaria de Guadalajara está de gran fiesta celebrando este renacimiento y lo hace por todo lo alto.
Será el próximo 15 de julio cuando Jass, Ángel, Jorge y Servando se encarguen de cerrar la tercera temporada de Amazon Music City Sessions con un concierto único que será transmitido por la plataforma de streaming en tiempo real.
“Estamos muy contentos, pasando por un momento de mucha dicha, plenitud y felicidad porque recién estrenamos el álbum Donde quiero estar, festejando nuestros 10 años ya juntos. Yo creo que este álbum resume la filosofía como banda, el momento donde literal estamos dónde y cómo queremos estar; entonces, que podamos ser parte del cierre de esta tercera temporada es increíble porque es un lugar perfecto para demostrar y compartir todo este sentir con el que venimos cargados y emocionados”, expresó Jass en entrevista con Excélsior.
“Ha habido muchos shows este año y nosotros fuimos invitados por el equipo de Amazon. Llevamos ya varios años trabajando muy de la mano, en los cuales ellos han apoyado un montón nuestros sencillos, álbumes y lanzamientos. Yo que vivo aquí cerca de la Nápoles, veo tan cerquita nuestras fotos en el World Trade Center y, bueno, la verdad es que la relación se ha dado de una manera natural y espontánea”, compartió la vocalista.
La velada está pensada para que en una sola noche Playa Limbo pueda hacer un recorrido de lo que ha sido para ellos, y para sus fans, esta década de trayectoria. Por ello, si bien habrá música nueva que se encuentra en Donde quiero estar, también habrá una sorpresa exclusiva y muchas rolas que han marcado su historia.
“La verdad es que sí queremos mostrar esos 10 años que llevamos trabajando con Jass, donde hicimos toda una exploración con un sonido que se mantuviera en nuestra esencia, pero con una renovación. Hemos sido muy cuidadosos, sobre todo en este último material; profundizamos más en todas nuestras experiencias, en el sonido, y creo que eso nos permite tener un en vivo muy interesante”, apuntó Jorge.
“Además, estrenaremos una canción que es exclusiva. Es la primera vez que la van a escuchar ahí y es una súper sorpresa que llevamos preparando ya hace varios meses. Lo que está súper interesante es que fue una propuesta de Amazon, y eso nos gusta porque se ve que están muy implicados en lo que están presentando y en los proyectos o grupos que invitan. Nos encantó esa propuesta y la vamos a presentar ese día, así que es una exclusiva”, agregó el músico.
Playa Limbo sin duda está de fiesta, pero la celebración no sólo se quedará en el show del próximo 15 de julio, sino que la banda, con esta nueva producción discográfica que lanzó en mayo pasado, continuará ofreciendo presentaciones en diferentes lugares del país… incluida una programada para la CDMX.
“Seguiremos promocionando Donde quiero estar, que tiene muy poquito que salió, y tenemos un concierto muy importante en noviembre en el Centro Cultural Roberto Cantoral, en la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), donde tocaremos un concierto que tenemos grabado, que lo iremos sacando poco a poco, pero es un live totalmente acústico. Estamos solamente los cuatro, invitamos a dos coristas y es totalmente desconectado”, adelantó Servando.
“No hay nada de computadoras. Todo es así con el piano acústico que hay ahí y algunos otros instrumentos. Es una súper experiencia porque hay mucha conexión. Es un concierto que nos permite tener una interacción muy interesante con el público, así que ese es el proyecto más ambicioso que tenemos para cierre de año”, señaló el baterista.