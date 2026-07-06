¿Cómo lo consiguió? El exclusivo vestido que Zendaya usó a horas de su debut en la París Fashion Week

Zendaya volvió a demostrar por qué es considerada una de las figuras más influyentes de la industria al aparecer en la premiere de ‘The Odyssey’ con un espectacular vestido de Schiaparelli Haute Couture, apenas unas horas después de que la pieza debutara sobre la pasarela de la Semana de la Alta Costura de París.

¿Cómo llegó el vestido de Schiaparelli a Zendaya?

La rapidez con la que el diseño viajó de Francia a Inglaterra sorprendió incluso a los seguidores más experimentados de la moda.

La pieza, diseñada por Daniel Roseberry, fue el look de cierre de la colección Otoño-Invierno 2026/2027 de la maison francesa. Reuters

Mientras el vestido cerraba el desfile de la colección Otoño-Invierno 2026/2027 de Daniel Roseberry en París, el equipo de Zendaya ya trabajaba para que la actriz pudiera lucirlo esa misma noche en Londres durante el estreno de la nueva película dirigida por Christopher Nolan.

El responsable de esta hazaña fue, una vez más, Law Roach, el estilista que ha construido junto a Zendaya algunos de los momentos más memorables de las alfombras rojas.

Incluso él compartió en redes sociales publicaciones humorísticas sobre la carrera contrarreloj que implicó trasladar una pieza de alta costura recién presentada hasta el evento cinematográfico. El resultado hizo que el esfuerzo valiera completamente la pena.

Así fue el espectacular look de Zendaya inspirado en la diosa Atenea

Zendaya apareció con un diseño que parecía salido directamente de la mitología griega. El vestido comenzaba con un impresionante corsé blanco moldeado que imitaba la anatomía de una escultura clásica.

El vestido destacó por un corsé blanco escultórico inspirado en las figuras de la antigua Grecia. Reuters

Su acabado, semejante a porcelana esmaltada, evocaba las antiguas estatuas de mármol y funcionaba como una especie de armadura moderna, un detalle que conectaba perfectamente con el personaje que interpreta en la película: Atenea, diosa griega de la sabiduría y la estrategia.

La parte inferior del vestido ofrecía un contraste completamente distinto. Miles de cuentas bordadas formaban una falda de flecos con un delicado degradado que iba del blanco al plateado, creando un efecto luminoso y de movimiento conforme avanzaba por la alfombra roja.

La falda, confeccionada con flecos de cuentas en degradado blanco y plata, aportó brillo y movimiento al diseño. Reuters

La combinación entre la rigidez escultórica del corsé y la fluidez de la falda convirtió el vestido en una de las creaciones más llamativas de la temporada de alta costura.

¿Cuáles fueron los accesorios de Zendaya en la premier de ‘The Odyssey’?

Para completar el estilismo, la actriz recurrió a algunos de sus aliados habituales. Lució joyas de Chopard, entre ellas un impresionante collar con un diamante central de más de 12 quilates rodeado por piedras preciosas montadas en oro blanco.

Además de unos clásicos zapatos de Christian Louboutin, una firma que suele acompañarla en sus apariciones más importantes.

Zendaya completó el estilismo con joyas de Chopard, zapatos Christian Louboutin y un beauty look inspirado en la diosa Atenea. AFP

El maquillaje también reforzó la inspiración mitológica del conjunto, con destellos plateados alrededor de los ojos y una piel luminosa, mientras que su peinado incorporó una trenza tipo halo que recordaba las coronas utilizadas en las representaciones clásicas de las deidades griegas.

Lejos de ser una elección aislada, este vestido forma parte de la estrategia de estilo que Zendaya ha desarrollado durante toda la promoción de The Odyssey.

Los looks de Zendaya para la gira de ‘The Odyssey’

En los días previos apareció con un vestido blanco de Jacquemus, acompañado por una bandana inspirada en las figuras helénicas, y también recuperó un diseño vintage de Trussardi de 2006, cuyos delicados tirantes caídos evocaban las esculturas de la Antigua Grecia.

La película, dirigida por Christopher Nolan, reúne a un elenco de primer nivel encabezado por Zendaya, Tom Holland, Anne Hathaway, Matt Damon, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson y Samantha Morton, consolidándose como uno de los estrenos más esperados del año.