Diles que no me maten se inspira en la literatura

Cuando Raúl y Gerardo Ponce, Andrés Lupone, Jerónimo Elizondo-García y Jonás Derbez se reunieron en 2017 jamás pensaron que sus gustos literarios y musicales pudieran desembocar en una banda. Así fue como nació Diles que no me maten, un proyecto en donde los cinco integrantes hacen colisionar las letras con las notas.

“Mi hermano y yo empezamos la banda y yo tenía la idea de hacer un proyecto con alguien que no necesariamente cantara, para poder jugar con su manera de ser mientras los músicos hacían música. Tenía en la cabeza discos como el de Jack Kerouac donde él recita poesía acompañado de jazzistas, o Una oración americana, de The Doors, que es este disco homenaje que hacen con los poemas y grabaciones de Jim Morrison tras su muerte”, recordó Gerardo en entrevista con Excélsior.

“Me llamaba mucho la atención tratar de replicar la idea de la música experimental relacionada con la poesía y el performance. Eventualmente conocimos a Jonás y eso hizo que el proyecto se encaminara a un lugar muy específico; fue la semilla que nos hizo tomar un rumbo un pelín diferente en ese entonces”, agregó el músico.

La agrupación toma frases de diferentes escritores para inspirar sus canciones Cortesía de Diles que no me maten

Esa influencia es clara desde el nombre de la agrupación, que tomaron del célebre relato de Juan Rulfo, Diles que no me maten. De la misma forma, Escrito en agua, su cuarto disco de estudio, suma pequeños guiños a la literatura y prioriza la textura y el estado de ánimo sobre la inmediatez, profundizando la identidad del grupo a través de canciones que crecen lentamente, narrativas personales y una estética sonora oscura pero cercana.

El título viene de la tumba del poeta inglés John Keats, que tiene la frase: ‘Aquí yace un hombre cuyo nombre fue escrito en agua’. Nos pareció una idea muy bella y con sentido para el disco. Juega con el concepto de lo efímero; es un material que habla mucho sobre la muerte, pero desde un espíritu energético.

"La muerte es un motor que nos hace avanzar, una cosa que no sólo representa una pérdida, sino la razón misma de que la vida exista”, explicó.

Tras el lanzamiento de la producción discográfica, Diles que no me maten ha ofrecido diferentes presentaciones y a finales de este mes se embarcará en una gira por el Reino Unido y Suiza. Posteriormente, el quinteto viajará a Sudamérica para finalmente volver a México en septiembre, mes en el que ofrecerá un concierto en la Ciudad de México.