¿Quién es Law Roach? El estilista genio detrás del éxito de Zendaya en el mundo de la moda, considerado el arquitecto de imagen que llevó a la actriz a ser un ícono de la generación Z.

La relación entre Law Roach y Zendaya va más allá de de una dupla tradicional de "cliente y proveedor", sino que han forjado una de las asociaciones creativas más poderosas de la historia reciente de la cultura pop.

Incluso fue él quien confirmó a medios de comunicación que Zendaya y Tom Holland se habían casado recientemente, jugando no solo con la noticia, sino también con sus statements en outfits en presentaciones recientes.

La industria del entretenimiento ha sido testigo de innumerables transformaciones, pero pocas han sido tan radicales, consistentes y estéticamente perfectas como la de Zendaya. Lo que comenzó como la imagen de una carismática estrella juvenil en los pasillos de Disney Channel se ha convertido, hoy por hoy, en la referencia absoluta de la alta costura global.

Law Roach, estilista de Zendaya Instagram @luxurylaw

¿Quién es Law Roach?

Detrás de cada vestido que usa Zendaya y rompe el internet y de cada traje estructural que desafía las leyes de la gravedad, existe una mente maestra que ha sabido leer el lenguaje de la moda como nadie más: Law Roach.

Originario de Chicago, Roach no creció en los círculos privilegiados de la moda neoyorquina o parisina. Su formación comenzó en el mundo de las tiendas vintage, donde desarrolló un ojo clínico para identificar piezas únicas con valor histórico.

Esta habilidad de "cazador de tesoros" se convertiría más tarde en su sello distintivo, permitiéndole vestir a Zendaya con piezas de archivo que otras celebridades ni siquiera sabían que existían.

Roach era dueño de una boutique llamada Deliciously Vintage y su destino cambió cuando Kanye West entró en su tienda, atrayendo la atención de la industria hacia su curaduría. Law Roach se autodenomina "arquitecto de imagen" en lugar de estilista, pues no se limita a elegir ropa bonita; él construye narrativas visuales.

Zendaya vestida por Law Roach Instagram @luxurylaw

Zendaya y Law Roach: la dupla icónica de la moda

Cuando Zendaya tenía 14 años, Law Roach fue presentado a la joven actriz a través de un amigo común de la familia. Desde ese primer encuentro, ambos acordaron un pacto de lealtad que ha durado más de una década.

Su enfoque estratégico ha permitido que Zendaya no solo use ropa, sino que cuente historias a través de ella, posicionándola como una musa para diseñadores de la talla de Pierpaolo Piccioli o Nicolas Ghesquière.

Juntos han rescatado tesoros de las bóvedas de Versace, han rendido homenaje a íconos negros de los años 70 y han elevado el concepto de "method dressing" (vestirse según la temática de la película que se promociona) a niveles de arte conceptual.

Law Roach y Zendaya utilizaron la moda como una herramienta para que la industria del cine la viera como una mujer sofisticada y versátil, facilitando su transición de estrella infantil a actriz de prestigio en proyectos como Euphoria y Dune.

En los primeros años, Roach reveló que muchas marcas de lujo se negaban a prestarle ropa a Zendaya por ser una "chica Disney". En lugar de rendirse, él decidió que, si las marcas no venían a ellos, ellos crearían momentos tan impactantes que las marcas no tendrían más remedio que rogarles.

Una estrategia que dio resultados, pues años después, cuando Zendaya se convirtió en la IT-girl definitiva, esas mismas marcas intentaron acercarse, recibiendo un "no" por respuesta.

Esta postura no solo protegió la integridad de la carrera de la actriz, sino que generó una mística de exclusividad que hoy la sitúa como embajadora de marcas de lujo como Louis Vuitton y Lancôme.

Zendaya vestida por Law Roach Instagram @luxurylaw

Momentos icónicos de la dupla Zendaya / Law Roach:

MET Gala 2019: Zendaya apareció vestida como Cenicienta en un diseño de Tommy Hilfiger que se iluminaba mediante tecnología de fibra óptica. Law Roach la acompañó vestido como el "Hada Padrino", agitando una varita que activaba las luces del vestido.

Zendaya apareció vestida como Cenicienta en un diseño de Tommy Hilfiger que se iluminaba mediante tecnología de fibra óptica. Law Roach la acompañó vestido como el "Hada Padrino", agitando una varita que activaba las luces del vestido. Vestido de “cuero líquido”: para el estreno de Dune en el Festival de Cine de Venecia, Zendaya lució un vestido de cuero esculpido a medida por Balmain que parecía estar mojado sobre su piel.

en el Festival de Cine de Venecia, Zendaya lució un vestido de cuero esculpido a medida por Balmain que parecía estar mojado sobre su piel. Traje de robot: Zendaya utilizó un traje de robot de archivo de Mugler (colección 1995) en la premiere de Dune en Londres.

en Londres. Tennis-core : para la promoción de la película Challengers, Roach diseñó una serie de looks inspirados en el tenis. Desde vestidos con estampados de jugadores hasta tacones que literalmente tenían pelotas de tenis insertadas en el talón (diseñados por Loewe).

Law Roach no es únicamente el estilista, es el arquitecto detrás del éxito de Zendaya; son la prueba de que el talento, cuando se combina con una estrategia visionaria, es imparable.