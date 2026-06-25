Andrea Legarreta y Erik Rubín asisten al partido con sus parejas e hijas

Andrea Legarreta y Erik Rubín volvieron a demostrar la buena relación que mantienen tras su separación al asistir al partido entre México y República Checa, correspondiente al Mundial 2026. La expareja acudió al encuentro acompañada de sus respectivas parejas sentimentales y de sus hijas, Mía y Nina, dejando ver una vez más la dinámica familiar que han construido.

La conductora del programa “Hoy” y Erick, compartieron en redes sociales diversos momentos de la jornada deportiva, donde aparecen, Luis Carlos Origel y Geraldine Zárate.

Foto: Instagram erikrubinoficial

¿Quiénes acompañaron a Andrea Legarreta y Erik Rubín?

El partido reunió a toda la familia. Además de Andrea y Erik, también estuvieron presentes sus hijas, Mía y Nina, quienes publicaron fotografías y videos antes del inicio del partido.

En varias de esas imágenes también se pudo observar a ambos con sus actuales parejas.

Aunque desde hace tiempo cada uno ha retomado su vida sentimental, la familia continúa compartiendo momentos importantes, situación que ha llamado la atención de sus seguidores.

Foto: Instagram erikrubinoficial

¿Por qué siguen reuniéndose después de su separación?

Desde que anunciaron el fin de su matrimonio, Andrea Legarreta ha explicado en distintas ocasiones que, pese a las críticas que reciben por convivir junto a sus nuevas parejas, seguirán haciéndolo porque consideran que continúan siendo una familia.

La presentadora ha señalado que esa forma de relacionarse les ha permitido mantener un ambiente sano para sus hijas, por lo que no tienen inconveniente en coincidir en celebraciones, viajes o eventos especiales, como ocurrió durante el partido de la Selección Mexicana.

¿Cuál fue el motivo de su separación?

Andrea Legarreta y Erik Rubín pusieron fin a su matrimonio después de 22 años de relación. Ambos han explicado que el desgaste de la vida en pareja hizo que el vínculo amoroso cambiara con el paso del tiempo, hasta convertirse principalmente en una relación de rutina y costumbre.

Los dos han reiterado que la decisión de separarse no estuvo relacionada con infidelidades, conflictos, violencia o diferencias irreconciliables. Por el contrario, han asegurado que tomaron esa determinación de común acuerdo y desde el cariño que aún existe entre ambos, priorizando siempre el bienestar de su familia.

Las publicaciones generaron opiniones divididas

La convivencia entre Andrea Legarreta, Erik Rubín y sus actuales parejas provocó todo tipo de reacciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios destacaron la madurez con la que ambos han manejado su separación y la relación que conservan por el bienestar de sus hijas, otros cuestionaron que continúen compartiendo tantos momentos juntos pese a haber terminado su matrimonio.

Varios internautas consideraron que la expareja ha demostrado inteligencia emocional y la capacidad de mantener una familia unida a pesar del divorcio. Incluso hubo quienes afirmaron que son un ejemplo y les expresaron su admiración por la forma en que conviven.

Foto: Instagram erikrubinoficial

En contraste, otros usuarios dijeron no entender por qué siguen asistiendo juntos a diversos eventos, al considerar contradictorio que hayan decidido poner fin a su relación sentimental, pero continúen compartiendo gran parte de su vida familiar. Algunos comentarios incluso hicieron bromas sobre la cercanía entre ambas parejas.

Ante las críticas, Erik Rubín reaccionó desde su propia publicación con un mensaje en el que aseguró que le causa gracia ver cómo algunas personas se molestan por la felicidad ajena.