Muere de forma repentina la reina de belleza Putri Andriani Juficha el día que cumpliría 26 años

La noticia de la muerte de Putri Andriani Juficha tomó por sorpresa al mundo de los concursos de belleza. La joven indonesia, quien había conseguido destacar en importantes certámenes de su país, falleció a los 25 años.

Lo que hizo todavía más dolorosa la noticia fue el momento en que se confirmó. Su muerte fue comunicada este viernes 14 de agosto, precisamente la fecha en la que Putri habría cumplido 26 años.

La organización de Miss Grand Indonesia, certamen en el que obtuvo el puesto de primera finalista en 2025, fue la encargada de informar sobre su fallecimiento a través de redes sociales.

Miss Grand Indonesia despide a Putri Juficha

A través de un mensaje, la organización expresó su tristeza por la muerte de la joven y recordó la huella que dejó durante su participación en el concurso.

Putri Juficha no solo había llamado la atención por su desempeño en el escenario. Durante su paso por los certámenes también mostró interés por diferentes causas sociales y ambientales.

Tu viaje con nosotros ha llegado a su fin demasiado pronto, señaló la organización en su mensaje de despedida, en el que también envió sus condolencias a la familia y a las personas cercanas a la joven.

La noticia provocó reacciones entre quienes siguieron su trayectoria en los concursos de belleza de Indonesia. Para muchos, su carrera apenas comenzaba y todavía tenía varios proyectos por delante.

¿Quién era Putri Andriani Juficha?

Putri Andriani Juficha había ganado reconocimiento en Indonesia después de participar en Miss Grand Indonesia 2025, competencia en la que consiguió convertirse en primera finalista.

Su desempeño en el certamen le abrió la puerta a otro escenario internacional. Ese mismo año representó a Indonesia en Miss Earth 2025, concurso que tiene entre sus principales ejes la promoción de la protección ambiental.

Durante esa etapa, la joven también estuvo involucrada en actividades relacionadas con el cuidado del planeta. Entre los temas que apoyaba estaban el reciclaje, la reducción de la contaminación en los ríos y acciones enfocadas en mejorar las condiciones de distintas comunidades.

La organización de Miss Earth destacó precisamente ese aspecto de su trayectoria y recordó su interés por la educación ambiental.

Una joven con otras pasiones fuera de los concursos

Aunque los concursos de belleza fueron una parte importante de su vida pública, Putri tenía otros intereses.

La joven estudiaba Derecho y también desarrollaba una faceta artística como cantante. Había publicado música que todavía aparecía vinculada a sus perfiles en redes sociales.

Esa combinación de actividades mostraba una vida que iba más allá de las pasarelas y los certámenes. Su carrera profesional apenas estaba tomando forma cuando llegó la noticia de su muerte.

Putri Juficha Redes sociales

Por ahora, no se ha dado a conocer públicamente la causa del fallecimiento de Putri Juficha. Tampoco se han ofrecido mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió.

Su muerte, confirmada justo el día en que habría celebrado sus 26 años, deja una profunda impresión entre sus seguidores y quienes compartieron con ella su paso por los concursos de belleza.

Putri Andriani Juficha será recordada por su participación en Miss Grand Indonesia 2025, su representación de Indonesia en Miss Earth 2025 y, especialmente, por el trabajo que realizó para promover temas relacionados con el medio ambiente.