Andrea Legarreta celebra su primer 14 de febrero al lado de su novio con románticas fotos 

Andrea Legarreta sin duda está demostrando que está muy feliz. Este 14 de febrero, la conductora compartió cómo celebró su primer Día del Amor y la Amistad junto a Luis Carlos Origel. Después de haber hecho pública su relación a mediados de enero, la famosa mostró que está muy enamorada de su pareja.

La confirmación del romance, que en su momento generó múltiples reacciones en el ámbito del espectáculo, marcó el inicio de una etapa distinta en la vida personal de la presentadora. Tras meses de rumores, fue en enero cuando se dio a conocer oficialmente que Luis Carlos Origel era el hombre que ocupaba su corazón.

Instagram

Andrea Legarreta comparte fotos con su novio por el 14 de febrero

Este 14 de febrero representó el primer festejo “oficial” de la pareja desde que decidieron confirmar públicamente su relación. Fue por eso que Andrea Legarreta compartió algunas fotos al lado de su novio por medio de sus historias en Instagram.

En lugar de hacer grandes declaraciones, Andrea Legarreta dejó que las fotografías hablaran por sí mismas. Sus seguidores pudieron ver momentos que muestran cercanía y lo enamorados que se encuentran ambos el uno del otro.

Especial

El mensaje de Luis Carlos Origel a Andrea Legarreta

Uno de los momentos que más llamó la atención fue la publicación que realizó Luis Carlos Origel en sus redes sociales. El conductor compartió una fotografía de Andrea en la que aparece sonriente, con sombrero vaquero.

El mensaje que acompañó la imagen fue breve pero significativo. Escribió:

"And then there was you..." (y entonces apareciste tú)".

Captura de pantalla

La publicación reforzó lo que la propia Andrea había expresado semanas atrás al confirmar su romance: que Luis Carlos llegó a su vida para sumar momentos positivos y que no esperaba enamorarse.

La respuesta de la conductora no tardó en llegar, ya que reposteó la imagen, mostrando que el sentimiento es correspondido.

Además del mensaje, Andrea Legarreta sorprendió al compartir otra fotografía que mostró un momento más cercano. En la imagen se observa que Luis Carlos se inclina para darle un beso en la frente mientras ella mantiene los ojos cerrados, disfrutando del instante.

Captura de pantalla

La conductora acompañó esa publicación con la palabra "Nosotros...", junto a un corazón rojo.

PJG