Bonnie Tyler vuelve a casa: su féretro llega a Gales tras fallecer en Portugal
Seguidores de la cantante británica se reunieron en las calles de Mumbles para despedirla antes de su funeral.
Las calles de Mumbles, en Gales, se llenaron de música y recuerdos para despedir a Bonnie Tyler. El féretro de la cantante británica regresó a su tierra natal después de su fallecimiento en Portugal y fue recibido por cientos de personas que quisieron acompañarla en su último recorrido.
La escena tuvo un momento especialmente emotivo cuando los seguidores comenzaron a cantar "Total Eclipse of the Heart", uno de los grandes clásicos de la artista. Algunas personas también lanzaron flores al paso del coche fúnebre, cuyo féretro estaba cubierto con la bandera de Gales.
Bonnie Tyler falleció el 8 de julio en Portugal, país donde tenía una residencia. Tenía 75 años y, poco antes de su muerte, había atravesado varios problemas de salud que terminaron complicando su estado.
Bonnie Tyler regresa a la tierra que nunca olvidó
Para muchos de los asistentes, despedir a Bonnie Tyler en Gales tenía un significado especial. La cantante nació en 1951 en Skewen, una localidad cercana a Swansea, y mantuvo durante toda su carrera un fuerte vínculo con su tierra.
Su historia con la música comenzó precisamente en la zona. En 1975 fue descubierta mientras actuaba en una discoteca de Swansea y, con el paso de los años, consiguió convertirse en una de las voces británicas más reconocidas a nivel internacional.
Aunque alcanzó fama mundial, nunca dejó atrás sus raíces. Su acento galés siguió siendo parte de su identidad y sus seguidores recuerdan que siempre habló con cariño de la región donde creció.
Cuando nos enteramos de su fallecimiento, se nos partió el corazón, contó Carys Edwards, de 18 años, a la agencia PA mientras esperaba el paso del féretro.
La joven también destacó que la música de Bonnie Tyler había llegado a personas de distintas generaciones. Para ella, la cantante era mucho más que una intérprete de éxitos: era un referente de su comunidad.
"Total Eclipse of the Heart", la canción que volvió a sonar en su despedida
Si hay una canción que quedó ligada para siempre al nombre de Bonnie Tyler es "Total Eclipse of the Heart". Lanzado en 1983, el tema se convirtió en un éxito mundial y décadas después continúa siendo uno de los clásicos más escuchados de la cantante.
El impacto de la canción sigue siendo evidente. Más de cuatro décadas después de su lanzamiento, el tema acumula alrededor de mil 200 millones de reproducciones en Spotify.
Pero Bonnie Tyler tuvo muchos más éxitos. Su trayectoria también incluye canciones como "It’s a Heartache" y "Holding Out for a Hero", esta última recordada por formar parte de la banda sonora de la película Footloose.
Por eso, mientras el féretro avanzaba por Mumbles, no fue extraño que los asistentes eligieran precisamente "Total Eclipse of the Heart" para decirle adiós.
Sus últimos días y el homenaje en Swansea
La cantante había continuado trabajando hasta poco antes de su muerte. De hecho, recientemente había presentado el sencillo "Only Love" y tenía previsto iniciar una gira de varios meses por Europa.
Sin embargo, su estado de salud se complicó después de que fuera ingresada en un hospital de Faro, Portugal, a principios de mayo para someterse a una operación intestinal. Posteriormente, fue puesta en coma inducido.
La noticia de su muerte provocó reacciones entre sus seguidores y dentro de la industria musical.
Su funeral se realizará el lunes en la catedral de Swansea y posteriormente se llevará a cabo una ceremonia privada para familiares y personas cercanas.
En el obituario publicado por su familia, Bonnie Tyler es recordada como una artista cercana y generosa cuya música acompañó a varias generaciones.
Y su regreso a Gales dejó claro que, aunque su carrera la llevó por escenarios de todo el mundo, Bonnie Tyler nunca dejó de pertenecer a su tierra.