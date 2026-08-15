Bonnie Tyler vuelve a casa: su féretro llega a Gales tras fallecer en Portugal

Las calles de Mumbles, en Gales, se llenaron de música y recuerdos para despedir a Bonnie Tyler. El féretro de la cantante británica regresó a su tierra natal después de su fallecimiento en Portugal y fue recibido por cientos de personas que quisieron acompañarla en su último recorrido.

La escena tuvo un momento especialmente emotivo cuando los seguidores comenzaron a cantar "Total Eclipse of the Heart", uno de los grandes clásicos de la artista. Algunas personas también lanzaron flores al paso del coche fúnebre, cuyo féretro estaba cubierto con la bandera de Gales.

Bonnie Tyler falleció el 8 de julio en Portugal, país donde tenía una residencia. Tenía 75 años y, poco antes de su muerte, había atravesado varios problemas de salud que terminaron complicando su estado.

Bonnie Tyler regresa a la tierra que nunca olvidó

Para muchos de los asistentes, despedir a Bonnie Tyler en Gales tenía un significado especial. La cantante nació en 1951 en Skewen, una localidad cercana a Swansea, y mantuvo durante toda su carrera un fuerte vínculo con su tierra.

Su historia con la música comenzó precisamente en la zona. En 1975 fue descubierta mientras actuaba en una discoteca de Swansea y, con el paso de los años, consiguió convertirse en una de las voces británicas más reconocidas a nivel internacional.

Aunque alcanzó fama mundial, nunca dejó atrás sus raíces. Su acento galés siguió siendo parte de su identidad y sus seguidores recuerdan que siempre habló con cariño de la región donde creció.

Cuando nos enteramos de su fallecimiento, se nos partió el corazón, contó Carys Edwards, de 18 años, a la agencia PA mientras esperaba el paso del féretro.

Mourners and fans line the streets to pay their respects as a hearse carrying the coffin of the late singer Bonnie Tyler is driven through her home town of Mumbles, southwest Wales, on August 15, 2026. Welsh singer Bonnie Tyler, best known for her powerful, haunting love song "Total Eclipse of the Heart" died in Portugal on July 8, 2026, aged 75. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP) / Correction - The erroneous mention[s] appearing in the metadata of this photo by JUSTIN TALLIS has been modified in AFP systems in the following manner: [died in Portugal on July 8 2026,] instead of [died in Portugal on August 9, 2026,]. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it (them) from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it (them) to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require. AFP

La joven también destacó que la música de Bonnie Tyler había llegado a personas de distintas generaciones. Para ella, la cantante era mucho más que una intérprete de éxitos: era un referente de su comunidad.

"Total Eclipse of the Heart", la canción que volvió a sonar en su despedida

Si hay una canción que quedó ligada para siempre al nombre de Bonnie Tyler es "Total Eclipse of the Heart". Lanzado en 1983, el tema se convirtió en un éxito mundial y décadas después continúa siendo uno de los clásicos más escuchados de la cantante.

El impacto de la canción sigue siendo evidente. Más de cuatro décadas después de su lanzamiento, el tema acumula alrededor de mil 200 millones de reproducciones en Spotify.

Pero Bonnie Tyler tuvo muchos más éxitos. Su trayectoria también incluye canciones como "It’s a Heartache" y "Holding Out for a Hero", esta última recordada por formar parte de la banda sonora de la película Footloose.

Mourners and fans line the streets to pay their respects as a hearse carrying the coffin of the late singer Bonnie Tyler is driven through her home town of Mumbles, southwest Wales, on August 15, 2026. Welsh singer Bonnie Tyler, best known for her powerful, haunting love song "Total Eclipse of the Heart" died in Portugal on July 8, 2026, aged 75. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP) AFP

Por eso, mientras el féretro avanzaba por Mumbles, no fue extraño que los asistentes eligieran precisamente "Total Eclipse of the Heart" para decirle adiós.

Sus últimos días y el homenaje en Swansea

La cantante había continuado trabajando hasta poco antes de su muerte. De hecho, recientemente había presentado el sencillo "Only Love" y tenía previsto iniciar una gira de varios meses por Europa.

Sin embargo, su estado de salud se complicó después de que fuera ingresada en un hospital de Faro, Portugal, a principios de mayo para someterse a una operación intestinal. Posteriormente, fue puesta en coma inducido.

La noticia de su muerte provocó reacciones entre sus seguidores y dentro de la industria musical.

Su funeral se realizará el lunes en la catedral de Swansea y posteriormente se llevará a cabo una ceremonia privada para familiares y personas cercanas.

Mourners and fans line the streets to pay their respects as a hearse carrying the coffin of the late singer Bonnie Tyler is driven through her home town of Mumbles, southwest Wales, on August 15, 2026. Welsh singer Bonnie Tyler, best known for her powerful, haunting love song "Total Eclipse of the Heart" died in Portugal on July 8, 2026, aged 75. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP) / Correction - The erroneous mention[s] appearing in the metadata of this photo by JUSTIN TALLIS has been modified in AFP systems in the following manner: [died in Portugal on July 8 2026,] instead of [died in Portugal on August 9, 2026,]. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it (them) from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it (them) to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require. AFP

En el obituario publicado por su familia, Bonnie Tyler es recordada como una artista cercana y generosa cuya música acompañó a varias generaciones.

Y su regreso a Gales dejó claro que, aunque su carrera la llevó por escenarios de todo el mundo, Bonnie Tyler nunca dejó de pertenecer a su tierra.