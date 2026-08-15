¿Se acabó el amor? Ese Pérez revela qué pasó entre Susana Zabaleta y Ricardo Pérez

La relación entre Susana Zabaleta y Ricardo Pérez volvió a estar en el centro de la conversación, pero esta vez por una posible ruptura. El rumor comenzó después de que Ese Pérez hiciera un comentario sobre la pareja durante una transmisión de La Casa de los Famosos México 2026.

La declaración fue suficiente para que las redes sociales comenzaran a preguntarse si el romance que durante los últimos años ha dado mucho de qué hablar llegó a su fin.

Y es que, aunque Susana Zabaleta y Ricardo Pérez han compartido algunos momentos de su relación públicamente, ninguno de los dos ha confirmado hasta ahora una separación.

Ese Pérez asegura que Susana y Ricardo ya no están juntos

Todo comenzó durante una conversación dentro del contenido 24/7 de La Casa de los Famosos México. Ese Pérez habló sobre la vida sentimental de Susana Zabaleta y Ricardo Pérez y lanzó una afirmación que rápidamente llamó la atención.

El comediante aseguró que la pareja ya habría terminado su relación.

Ricardo Pérez y Susana Zabaleta ya no están juntos, afirmó durante la charla.

La frase provocó sorpresa entre algunos de los habitantes del reality y, poco después, comenzó a circular en redes sociales y medios de espectáculos.

Ese Pérez La Casa de los Famosos México

Para los seguidores de la pareja, la declaración llamó todavía más la atención porque no se trata de un rumor surgido de una publicación anónima, sino de un comentario realizado por alguien que se encontraba hablando del tema dentro del programa.

Sin embargo, hay un punto importante: ni Susana Zabaleta ni Ricardo Pérez han confirmado públicamente que hayan terminado.

¿Susana Zabaleta y Ricardo Pérez terminaron?

Por ahora, la respuesta oficial sigue sin existir. La versión sobre una posible ruptura tiene como principal origen las declaraciones de Ese Pérez, por lo que no puede tomarse como una confirmación definitiva de que la pareja haya puesto punto final a su relación.

Tampoco se conocen públicamente las supuestas razones por las que habrían terminado, en caso de que la información sea cierta.

Esto ha dejado a sus seguidores intentando descifrar qué ocurre realmente entre ambos, sobre todo porque cualquier cambio en su dinámica pública suele generar comentarios.

Hasta que alguno de los protagonistas hable directamente, la separación permanece como una versión.

Susana Zabaleta y Ricardo Pérez IG ricardomedijo

Un romance que siempre ha llamado la atención

Desde que comenzaron su relación, Susana Zabaleta y Ricardo Pérez se convirtieron en una pareja muy comentada dentro del espectáculo mexicano.

La diferencia de edades entre ambos fue uno de los temas que más llamó la atención al inicio de su romance, aunque con el tiempo la pareja mostró que esto no parecía ser un impedimento para estar juntos.

Susana y Ricardo también han hablado en distintas ocasiones sobre su relación y han compartido algunos momentos de su vida como pareja. Aun así, han procurado mantener ciertas partes de su vida privada lejos de las cámaras.

Por eso, una declaración como la de Ese Pérez puede generar rápidamente especulaciones.

Susana Zabaleta y Ricardo Pérez IG ricardomedijo

¿Habrá confirmación de la pareja?

La gran incógnita ahora es si Susana Zabaleta o Ricardo Pérez decidirán hablar sobre el tema.

Hasta el momento, ninguno ha confirmado ni desmentido que hayan terminado. Tampoco existe una declaración oficial que permita asegurar que la relación llegó a su fin.

Mientras tanto, las palabras de Ese Pérez ya encendieron las redes y pusieron nuevamente a la pareja bajo los reflectores.

Susana Zabaleta aclaró y Ricardo Pérez IG ricardomedijo

Así que, por ahora, la pregunta sigue en el aire; ¿Susana Zabaleta y Ricardo Pérez realmente terminaron o se trata de una versión que todavía no ha sido confirmada? Habrá que esperar a que alguno de los dos rompa el silencio.