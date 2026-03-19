Andrea Legarreta recuerda cuando Bruno Mars rechazó tomarse una foto con ella

Andrea Legarreta protagonizó una historia poco común que recientemente compartió en televisión, donde relató cómo fue su encuentro con Bruno Mars y la inesperada respuesta que recibió del cantante. Lo que parecía un momento ideal para una fotografía terminó convirtiéndose en una experiencia distinta.

Durante el programa Hoy, la conductora recordó este episodio que vivió años atrás en un restaurante cuando conoció a Bruno Mars, cantante que regresará a México a finales de este año.

Andrea Legarreta

Así fue el momento en que coincidió con Bruno Mars

Según explicó, al notar que el artista estaba en el mismo lugar, optó por actuar con prudencia. Prefirió esperar a que terminara su desayuno antes de acercarse, con la intención de no interrumpir su momento.

“Me esperé a que termine de desayunar (...), para no llamar la atención”, contó en vivo.

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Una vez que consideró adecuado acercarse, decidió hablarle en inglés para expresarle que lo admiraba.

“Le digo: ‘Oye, Bruno (…), somos de México y somos fans de tu música’”. La respuesta del cantante, de acuerdo con su testimonio, fue amable y sencilla: “Mucho gusto”.

Después de ese breve intercambio, la conductora le pidió una fotografía como recuerdo. Sin embargo, la respuesta no fue la que esperaba. El cantante explicó su postura con calma, priorizando la tranquilidad del lugar.

Andrea Legarreta

De acuerdo con lo que relató, él respondió: “Bueno, pues es que mira, este, no quisiera que se armara aquí el alboroto”.

Lejos de insistir, Andrea Legarreta entendió la situación de inmediato y respetó la decisión.

“Yo le dije: ‘Comprendo perfecto’”, recordó. Además, dejó claro que en ningún momento se sintió incómoda.

Bruno Mars regresará a México Instagram

Incluso, tomó la experiencia con humor y resaltó la actitud del artista al momento de negarse.

“Y la verdad fue el más lindo para decirme que no”.

El comentario provocó reacciones entre sus compañeros del programa, quienes bromearon sobre la situación. En redes sociales, también surgieron opiniones divididas, principalmente sobre el derecho de las celebridades a mantener su privacidad.

PJG