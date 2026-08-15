Frentes Políticos / 15 de agosto de 2026

1. Defensa. La presidenta Claudia Sheinbaum cerró filas con Andrés Manuel López Beltrán y calificó el retiro de su visa como una acción con sentido político e injerencista. Pidió a Washington presentar pruebas si existen señalamientos contra ciudadanos mexicanos, pero también marcó distancia. Si hubiera una investigación formal en México y se acreditara un delito, no habría protección desde Palacio Nacional. Una cancelación de visa no equivale, por sí misma, a una acusación penal. Pero el asunto dejó de ser migratorio desde el momento en que el gobierno mexicano lo convirtió en un episodio de soberanía. Sólo un sobresalto diplomático.

2. Abismo. El desafuero de Alejandro Moreno vuelve a asomarse como expediente de alto voltaje para el último año de la LXVI Legislatura. Kenia López Rabadán no lo descartó y anticipó que Morena podría reactivar la discusión a partir del 1 de septiembre. El asunto no llega en terreno neutral, pues mientras el priista enfrenta un escenario judicial cada vez más incómodo, el PAN denuncia un doble rasero en la aplicación de la justicia. La paradoja es inevitable, quienes gobiernan aseguran que nadie está por encima de la ley; quienes enfrentan el expediente responden que tampoco debería tener destinatarios selectivos. ¿Vendetta legislativa?

3. Cifras. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, confirmó más de 1.5 millones de servicios para migrantes repatriados mediante México te Abraza, con traslados, alimentos, atención médica, apoyo psicológico y tarjetas de 2 mil pesos. El gobierno federal exhibe la operación como respuesta humanitaria ante el endurecimiento migratorio de Estados Unidos. Los números impresionan, pero, ¿cuántos regresan a comunidades con empleo y oportunidades? Recibirlos con comida, atención y transporte resuelve la emergencia; reinsertarlos exige mucho más. El mexicano que vuelve a casa, ¿encuentra un futuro?

4. Histórico. Claudia Sheinbaum celebró que el 13 de agosto se registraran 20 homicidios dolosos, la cifra diaria más baja en al menos 15 años, según los datos presentados por el Gabinete de Seguridad. El dato es relevante y merece reconocerse. El gobierno atribuye la reducción a su Estrategia Nacional de Seguridad y subraya que 21 entidades no reportaron homicidios ese día. Ahora viene lo difícil, sostener la caída. Si los 20 casos se convierten en tendencia y no en excepción, entonces la Presidencia tendrá algo más sólido que compartir: resultados. Mientras tanto, toca medir, comparar y no echar las campanas al vuelo. Toca encontrar la paz.

5. A destajo. La administración de Donald Trump ha revocado 175 mil visas en poco más de 18 meses, bajo argumentos que van desde delitos y agresiones hasta fraude y conducción bajo efectos de alcohol o drogas. Washington endurece así una política migratoria que ya no parece limitarse a deportar, pues también usa la visa como filtro y herramienta de presión. Los 94 documentos retirados a padres de Ciudad Juárez por turismo de maternidad muestra que la medida alcanza incluso prácticas que durante años encontraron zonas grises. Entrar a EU dejó de ser un trámite y se convirtió en privilegio.