El inesperado regalo de Carlos III a Lilibet que vuelve a cobrar fuerza tras acercarse a Harry

La relación entre Carlos III y el príncipe Harry ha tenido suficientes capítulos como para llenar varias temporadas de una serie. Pero en medio de los desencuentros familiares, hay alguien que podría quedar fuera de cualquier disputa: la princesa Lilibet.

Un detalle que el rey habría pensado para su nieta vuelve ahora a generar interés. Se trata de un columpio de madera personalizado, parecido al que supuestamente recibió el príncipe George, y que Carlos habría considerado regalarle a Lilibet cuando las diferencias con Harry y Meghan Markle dejaran de ser un obstáculo.

La información no es nueva. Surgió en 2024, pero el reciente reencuentro entre Carlos y su hijo hizo que aquellas declaraciones volvieran a cobrar fuerza.

El regalo que Carlos habría reservado para Lilibet

El escritor especializado en la familia real británica Tom Quinn aseguró en su momento que Carlos III tenía la intención de preparar un regalo especial para Lilibet.

Según sus declaraciones, el monarca habría tomado como referencia un columpio de madera relacionado con el príncipe George. La idea era que su nieta también tuviera uno personalizado.

Sin embargo, había una condición: Carlos no lo entregaría mientras continuaran las tensiones familiares.

La versión de Quinn señalaba que el rey quería esperar a que las diferencias con Harry y Meghan se calmaran antes de hacer llegar el obsequio a California.

Rey Carlos III IG

Hasta ahora, el Palacio de Buckingham no ha confirmado oficialmente ni la existencia de ese supuesto regalo ni los planes del monarca para entregárselo a Lilibet.

Por eso, la historia debe tomarse como una versión atribuida al escritor y no como un hecho confirmado por la familia real.

El reencuentro con Harry cambia el contexto

Lo que volvió a poner este supuesto regalo bajo los reflectores fue el reencuentro de Carlos III con el príncipe Harry y sus hijos.

Según los reportes, en julio el monarca habría recibido de manera privada a Harry, Meghan, Archie y Lilibet en Highgrove House. El encuentro habría sido especialmente importante porque Carlos no veía personalmente a sus dos nietos desde hacía varios años.

La reunión se produjo después de una etapa complicada para la relación entre padre e hijo. Harry y Meghan se alejaron de sus funciones como miembros de la familia real y posteriormente se instalaron en Estados Unidos.

Ahora, el acercamiento entre ambos parece abrir una nueva posibilidad. Harry ha expresado en distintas ocasiones su deseo de reconstruir su relación con su padre y de que sus hijos puedan tener más contacto con su familia británica.

Harry Reuters

Y ahí es donde vuelve a aparecer el famoso columpio.

Si lo dicho por Quinn en 2024 fuera correcto, las condiciones que Carlos habría puesto para entregar el regalo podrían estar acercándose a cumplirse.

Carlos no habría olvidado los cumpleaños de Lilibet

Aunque Lilibet ha crecido lejos del Reino Unido, eso no significa que Carlos haya ignorado sus cumpleaños.

En 2024, cuando la pequeña cumplió tres años, Quinn aseguró que el rey le había enviado un regalo acompañado de un mensaje personal.

La familia real no publicó una felicitación oficial en redes sociales. Sin embargo, esto tampoco fue necesariamente una señal de distanciamiento, ya que el Palacio había dejado de felicitar públicamente a familiares que no tienen funciones oficiales dentro de la monarquía.

Lilibet nació en California en 2021. Su primer contacto con parte de la familia real británica ocurrió durante las celebraciones del Jubileo de Platino de Isabel II, en 2022.

La historia detrás del columpio de George

El supuesto regalo para Lilibet también tiene una historia curiosa. En 2016, una fotografía del príncipe George jugando en un columpio de madera se volvió muy conocida.

La imagen fue tomada por el fotógrafo Matt Porteous en Anmer Hall y mostraba al entonces pequeño príncipe jugando descalzo.

Sin embargo, existe una diferencia importante entre aquella imagen y la versión contada por Quinn. El columpio de la fotografía tenía grabados los nombres de Guillermo y Catherine, y la empresa que lo fabricó explicó que originalmente había sido encargado como un regalo de boda para la pareja en 2011.

Por eso, no está confirmado que Carlos le haya regalado a George un columpio distinto ni que ese objeto sea realmente la inspiración del supuesto obsequio para Lilibet.

George. IG

Lo que sí resulta llamativo es que, después del reciente acercamiento entre Carlos III y Harry, una historia que parecía poco probable hace un par de años vuelva a despertar curiosidad. Si las diferencias familiares realmente comienzan a quedar atrás, quizá aquel regalo pendiente para Lilibet finalmente tenga un lugar en la historia familiar.