Enredados live action llegará a México: esta es la fecha de estreno de la película

La espera para conocer cuándo llegará el live action de Enredados finalmente terminó. Disney confirmó la fecha de estreno de la nueva versión de la historia de Rapunzel, una de las películas animadas más queridas de los últimos años.

La noticia se dio a conocer durante una presentación de Disney en el evento D23, donde también se revelaron algunos detalles sobre el elenco que dará vida a los personajes que el público conoció en la cinta animada de 2010.

Y sí, habrá una cara mexicana en esta nueva aventura. Diego Luna formará parte del reparto, aunque su personaje todavía se mantiene en secreto.

¿Cuándo se estrena "Enredados" live action en México?

La nueva película llegará a los cines el 31 de marzo de 2028. Aunque todavía falta tiempo para verla en pantalla, Disney ya tiene marcada la fecha para el regreso de Rapunzel.

La producción estará encabezada por Teagan Croft, quien interpretará a Rapunzel, mientras que Milo Manheim será Flynn Rider. Por su parte, Kathryn Hahn asumirá el papel de Madre Gothel, la mujer que mantiene encerrada a Rapunzel en la torre.

La elección del elenco ha provocado curiosidad entre los seguidores de la película original, sobre todo porque esta nueva versión tendrá que llevar a la acción real elementos que forman parte de la identidad de Enredados, desde la famosa cabellera de Rapunzel hasta el reino de Corona.

Enredados live action filtra sus primeras imágenes Instagram

Diego Luna tendrá un personaje secreto

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la incorporación de Diego Luna al proyecto.

El actor mexicano no interpretará a un personaje de la cinta animada. Disney confirmó que su papel fue creado especialmente para esta adaptación, pero por ahora no ha querido revelar de quién se trata. Así que habrá que esperar para saber qué lugar ocupará dentro de la historia.

La participación de Luna también suma otro vínculo con Disney. El actor ya es conocido por los seguidores de Star Wars gracias a su papel como Cassian Andor en la serie Andor, además de contar con una amplia trayectoria tanto en producciones internacionales como en el cine latinoamericano.

Esta vez, sin embargo, se enfrentará a un universo muy distinto con el de las princesas Disney.

Así avanza el rodaje de Enredados

La película ya se encuentra en proceso de producción y algunas de sus escenas están siendo filmadas en España.

Uno de los lugares que se convirtió en escenario para la cinta es la Catedral de Girona, que fue adaptada para representar el castillo del reino de Corona. La producción ha requerido un equipo de cientos de personas y también la participación de extras locales.

Otros escenarios utilizados incluyen los estudios Ciudad de la Luz, en Alicante, y el monasterio de Santes Creus.

Las filtraciones de Enredados siguen revelando detalles de la nueva adaptación de Disney. Especial

El tamaño del rodaje ya empieza a notarse en las ciudades españolas donde se está trabajando. La producción ha movilizado a una gran cantidad de personas y ha obligado a realizar modificaciones en algunos espacios para convertirlos en parte del mundo de Rapunzel.

¿Será igual a la película animada?

Esa es una de las grandes preguntas que tienen los fans.

La versión original de Enredados llegó a los cines en 2010 y presentó una historia que rápidamente se convirtió en una de las favoritas de Disney. La película seguía a Rapunzel, una joven encerrada en una torre que termina escapando con Flynn Rider y descubriendo mucho más sobre su pasado.

El live action conservará la esencia de esa historia, aunque se esperan algunos cambios y elementos nuevos. La presencia de Diego Luna es justamente una señal de que Disney no pretende copiar escena por escena la película animada.

Enredados Instagram

Por ahora, todavía no hay tráiler oficial ni una fecha específica para conocer las primeras imágenes completas de la cinta. Lo que ya está confirmado es que Rapunzel volverá a los cines el 31 de marzo de 2028, y los fans mexicanos podrán prepararse para reencontrarse con uno de los clásicos modernos de Disney.