“Andamos muy soberbias y prepotentes”: Karina Torres estrena el auto que le regaló Fede Vigevani

Karina Torres disfruta de su nueva camioneta. La influencer recibió formalmente el vehículo que Fede Vigevani ganó durante su participación en La Casa de los Famosos México y que decidió cederle tras convertirse en líder de la semana.

La creadora de contenido compartió su emoción a través de Instagram, donde publicó videos desde el interior de la unidad y mostró algunos momentos de sus primeros recorridos por la Ciudad de México. Fiel a su estilo, también aprovechó la ocasión para bromear con sus seguidores sobre el nuevo regalo.

Foto: IG

Andamos muy soberbias y prepotentes. Ya me entregaron mi camioneta maya y autóctona. Gracias @fedevigevani y @lacasafamososmx por este regalo todo que ver”, escribió en una de sus publicaciones.

La entrega se concretó después de varias semanas de gestiones con la producción del reality, por lo que la influencer finalmente pudo ponerse al volante del vehículo que recibió gracias a la decisión del creador uruguayo.

¿Qué dijo Karina Torres al recibir su nueva camioneta?

Además de presumir la unidad en sus redes sociales, Karina Torres adelantó que el programa Hoy presentará una cápsula especial sobre la entrega, por lo que sus seguidores podrán conocer más detalles de este momento.

¡Hermanas! Pues ya estoy aquí. Esperen próximamente una cápsula que está de alto impacto. Por Hoy la van a pasar, pero quiero agradecerle a Fede por el regalo que me hizo en La Casa de los Famosos México”, comentó en un video.

La influencer también dejó ver su entusiasmo por estrenar el vehículo y prometió compartir más contenido para que su comunidad conozca sus características.

Foto:

Ya me entregaron mi camioneta. Está perrísima, ya después haré una transmisión para mostrárselas, hermanas. Gracias, Fede, gracias a La Casa de los Famosos. Jefa, gracias por cuidármela”, agregó.

Por su parte, Vigevani reaccionó a las publicaciones de su compañera y le dedicó un mensaje cariñoso: “Te quiero kariiiii bien merecido”.

¿Qué camioneta recibió Karina Torres y cuánto cuesta?

El vehículo que ahora conduce la influencer es una Leapmotor B10, una camioneta eléctrica de rango extendido cuyo precio comercial se sitúa en aproximadamente 575 mil pesos, de acuerdo con la información proporcionada.

Entre sus características destaca una autonomía combinada de hasta 990 kilómetros, una cualidad pensada para facilitar tanto los desplazamientos cotidianos como los trayectos largos.

La unidad también incorpora tecnología de asistencia a la conducción y un sistema multimedia con controles digitales.

El valor del automóvil llamó la atención de los seguidores del programa, pues se trata de un premio de alto costo otorgado por un patrocinador durante las cuatro temporadas del reality, según los datos difundidos sobre la entrega.

Foto: IG Especial

¿Por qué Fede Vigevani decidió regalarle la camioneta?

Para entender cómo llegó el vehículo a manos de Karina Torres es necesario recordar lo ocurrido el 27 de julio, cuando Fede Vigevani se impuso en la prueba de liderazgo de La Casa de los Famosos México.

El reto, llamado “Movilidad inteligente”, puso a prueba las habilidades de los participantes mediante comandos controlados con lentes de realidad aumentada y movimientos de cabeza sobre una plataforma móvil.

Fede Vigevani estará por tiempo limitado en el reality. Foto de IG: La Casa de los Famosos

El creador uruguayo superó en la fase final a Moisés Peñaloza y Gema Garoa, lo que le permitió convertirse en el primer líder de aquella semana y obtener los beneficios correspondientes, entre ellos la camioneta.

Sin embargo, su participación en el programa tenía una particularidad: había ingresado como habitante infiltrado, con una estancia temporal prevista de dos semanas. Por esa razón, no competía por el premio económico destinado al ganador de la temporada.

Tras conseguir el vehículo, Vigevani acudió al confesionario para solicitar autorización a la producción y transferirlo a Torres.

¿Qué hizo que Fede eligiera a Karina Torres?

La decisión también estuvo relacionada con la convivencia que ambos tuvieron dentro de la casa. La audiencia había elegido a Torres para compartir la habitación del líder con el influencer uruguayo, lo que les permitió conocerse mejor durante los primeros días del programa.

De acuerdo con lo que Vigevani explicó posteriormente, escuchar las experiencias personales de Karina y conocer algunas de las dificultades que había enfrentado en León influyeron en su decisión de entregarle el premio.

El creador también tomó en cuenta el trabajo que su compañera realiza en redes sociales, donde suele transmitir en vivo.

Desde su perspectiva, contar con una camioneta moderna podía facilitar las actividades cotidianas y laborales de la influencer-

Así, el regalo que comenzó como parte de una prueba dentro del reality terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados entre los seguidores de ambos creadores.