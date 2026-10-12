Karina Torres revela complicaciones por biopolímeros que se inyectó hace 10 años

Karina Torres, quien participó en La Casa de los Famosos México 2026, encendió las alertas entre sus seguidores al compartir que una lesión en uno de sus glúteos volvió a manifestarse. El problema de salud está relacionado con los biopolímeros que se aplicó hace aproximadamente diez años.

A través de una transmisión en vivo, la influencer explicó que el absceso que había recibido tratamiento médico semanas atrás comenzó a aparecer nuevamente. Ante esta situación, expresó su preocupación y señaló que estará pendiente de su evolución para evitar que las complicaciones aumenten.

¿Qué le pasó a Karina Torres con los biopolímeros?

La creadora de contenido recurrió a este procedimiento estético hace una década. Durante varios años no experimentó dificultades relacionadas con las sustancias que le inyectaron; sin embargo, en enero de 2026 comenzó a enfrentar problemas de salud mientras se encontraba en Grecia.

Foto: IG karina.torrea

En aquel momento, Torres formaba parte del proyecto de viajes Migajeras por el mundo, pero la aparición de un absceso en el glúteo izquierdo la llevó a interrumpir su estancia en el país europeo.

Me salió un absceso en la pompi izquierda y, como bien saben, hace 10 años me inyecté biopolímeros. No había tenido ningún inconveniente con ese tema. Sin embargo, todo se detonó en Grecia”, relató entonces.

Después de ese episodio, la influencer buscó atención especializada en Colombia con la intención de tratar la lesión y controlar las complicaciones asociadas con los biopolímeros.

En un video que comenzó a circular en redes sociales, la también conocida como La Licenciada compartió con sus seguidores que la lesión volvió a manifestarse, pese a la atención médica que recibió anteriormente.

La noticia generó inquietud entre quienes siguen su trayectoria, pues el regreso de la lesión ocurre después de que buscara tratamiento para atender el problema.

Foto: IG Especial

Ante esta situación, Torres manifestó su esperanza de que el cuadro no se agrave y expresó su confianza en que pueda recuperarse sin mayores complicaciones.

Yo creo y espero en Dios, le voy a pedir mucho a Dios que no se me complique lo de los biopolímeros”, señaló.

¿Qué tratamiento seguirá la influencer?

Mientras define cómo proceder ante la reaparición del absceso, Karina mencionó que cuenta con parches que utiliza para favorecer la cicatrización de la herida.

Tengo unos parches muy buenos que me ayudan a cicatrizar”, explicó.

No obstante, hasta el momento no ha compartido un diagnóstico definitivo sobre el estado actual de la lesión ni ha anunciado si necesitará someterse a una nueva intervención.

¿Qué son los biopolímeros y qué riesgos representan?

Los biopolímeros son sustancias que se han utilizado para modificar el volumen de distintas partes del cuerpo, incluidos los glúteos. Sin embargo, algunas sustancias empleadas con estos fines pueden provocar reacciones adversas y complicaciones que aparecen incluso años después de su aplicación.

Entre los problemas asociados con estas inyecciones se encuentran la inflamación persistente, la formación de nódulos, el dolor, las infecciones y los abscesos. También puede presentarse el desplazamiento del material hacia otras zonas del cuerpo o una respuesta inflamatoria prolongada.

Foto: Instagram karina.torrea

El tipo de complicación y su gravedad dependen de distintos factores, como la sustancia utilizada, la zona donde se aplicó y la reacción del organismo. Por ello, ante síntomas como enrojecimiento, dolor, hinchazón o secreción, es importante buscar atención médica y evitar la automedicación.

Tras compartir lo que está ocurriendo con su salud, la influencer aprovechó para alertar a las personas que consideran someterse a procedimientos similares.

Tengan mucho cuidado con los biopolímeros. Me voy a estar cuidando”, expresó.

Su experiencia vuelve a poner sobre la mesa los posibles riesgos de las sustancias inyectables utilizadas con fines estéticos, así como la importancia de informarse sobre los procedimientos antes de tomar una decisión.